Llora Norma Duarte al recordar su duro camino en Chivas

Guadalajara

No ha sido fácil, pero ahora están en la Final. La delantera de Chivas, Norma Duarte llegó a las lágrimas al recordar el camino que ha tenido que sortear desde que llegó a Guadalajara para integrarse a las filas del Rebaño.

Hoy el equipo de Luis Camacho está en la Final de la categoría y la jugadora, quien marcó gol en la Semifinal frente al América en el Estadio Azteca, relató lo que vivió en ese momento.

“Se pasan por muchas circunstancias y situaciones, la verdad lograr esto después de todo lo que has pasado, toda esa base que has sufrido te dé el resultado que querías, eso es algo muy grande, muy emocionante, así te lo puedo decir. Se me venían a la mente todas esas cosas que me hicieron dudar, que me hicieron sufrir, pero eso ya lo dejé atrás y ahora disfruto lo que he logrado”, dijo.

La familia ha sido fundamental en la corta carrera de Norma. Hoy la jugadora comprende a la perfección lo que es defender el escudo de Chivas en cualquier cancha de México.

“Desde que llegué aquí me di cuenta que este escudo pesaba mucho. Esta playera y este escudo donde se pare, se hace notar. La verdad qué orgullo para mí representar la playera y el escudo del equipo de mis amores. Ha cambiado mi vida”, finalizó.

