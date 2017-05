Calderón y Memo, las primeras bajas de Chivas

Guadalajara

El Rebaño Sagrado sumó una nueva estrella en su palmarés y ahora se estudia cuál es el futuro inmediato del primer equipo, por lo que Matías Almeyda ya avanzó quienes serán las dos bajas del equipo, la primera Néstor Calderón, quien vuelve a Santos y Memo Martínez quien pertenece a Pachuca.

"En principio hablé con Néstor Calderón, de quien se terminaba su préstamo y con Guillermo Martínez".

El entrenador de las Chivas agregó que les llegarán varias oportunidades para los elementos formados en la cantera, aunque no quiere que vayan a quemarse los jugadores juveniles, pero insiste en que los pondrá en la Copa.

"Ojalá, esperemos porque hay que ser cuidadosos con los jugadores de cantera para no quemarlos. Ahora viene un buen momento, porque haber conseguido el título y el doblete, aquel que debute estará aliviado, en el sentido que pueda aprovechar más la oportunidad. Todos van a trabajar con más confianza".

¿Se dice que ‘Chofis’ sale, es cierto?

"Lo de ‘Chofis’… yo siempre he hablado de la misma manera. Es un jugador con futuro, luego hizo grandes jugadas y lo compararon con Messi. He notado un gran cambio en él, ha madurado mucho, sabe lo que quiere, lo que tiene que mejorar. Como todo jugador, debuta en primera porque está bien. Hay pocos que mantienen ese nivel y cae, por diversos motivos. Yo no lo apuro. El final de él tuvo un bajó y lo guardé. Espero levantarlo nuevamente en la pretemporada, es un jugador importante. Él y su familia saben lo que pienso".

MC