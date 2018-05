“Nadie se imagina a Almeyda fuera de aquí": Chofis

Guadalajara

Luego del mundo de rumores en el sentido de que la continuidad de Matías Almeyda depende de que le mantengan la base y le traigan más refuerzos de cara al Mundial de Clubes, Javier Eduardo López, mediocampista rojiblanco, señaló que nadie del equipo ve al Pelado lejos de Verde Valle.

"No tengo idea, creo que él (Almeyda) quiere seguir en Chivas. Él ha sido parte importante del crecimiento de mis compañeros y mío. Nadie, incluso ningún aficionado se imagina eso".

La situación con Chofis fue de altos y bajos a lo largo del torneo, el volante de Torreón se lamentó que en el mejor momento del torneo se lesionó y no pudo mantener una regularidad.

"Por ahí lo que me pasó fueron las lesiones. De ahí en más creo que hice un buen torneo jugué en Concachampions, pero en lo personal no me sentí tan mal".

Sobre las posibles salidas de más jugadores, como Pulido, Aris Hernández o Rodolfo Cota, el zurdo señaló que son grandes jugadores, pero que no sabe si se irán o si seguirán en el plantel.

"Son buenos compañeros, buenos jugadores que aportan mucho al equipo y por ahí sí estás un poco fuera de lo normal. De ahí en más no sabemos nada, desconocemos. Las cosas pasan por algo y hay que esperar".

¿Es importante traer refuerzos?

"Obviamente porque se va a jugar un torneo bonito y para eso nosotros tenemos que estar muy fuertes".

Ante el rumor de que pudiera llegar Javier Hernández a préstamo al Rebaño, el zurdo señaló que sería bueno para él, para jugar al lado del Chicharito.

MC