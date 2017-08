Hemos vivido momentos más difíciles: Jair Pereira

Guadalajara

A pesar de que se encuentra en el último lugar de la tabla general, en Chivas tienen plena confianza en que la situación la remontarán tarde o temprano, pues en los últimos años se han levantado de situaciones peores, dijo el defensa, Jair Pereira.



“Nos tocó vivir momentos más difíciles, donde estabas viviendo un descenso y no podías dejar escapar puntos, ya todo lo que ha pasado lo dejamos a un lado, nos fue bastante bien, pero vivimos el presente, sabemos que debemos salir de la mala racha, tenemos que remontar y saber que no podemos dejar escapar más puntos, porque con el paso de los partidos se reduce la posibilidad de seguir sumando”.



El futbolista quien se encuentra a la espera de la resolución por parte de la Comisión Disciplinaria por la expulsión que sufrió el sábado pasado ante Puebla, misma que fue apelada por Chivas, reconoció que la mala racha tiene un por qué.



“El equipo se encuentra bien, nunca es grato ir en el último lugar de la tabla y menos en un arranque de torneo, estamos confiados en que las cosas pueden salir, es el mismo grupo del torneo anterior, tenemos que encontrar la intensidad que tantos nos ayudó, se han cometido errores puntuales y personales".



Sobre su situación con respecto al tema arbitral no quiso opinar, no obstante, dice estar confiado en que los errores arbitrales siguen siendo naturales y no con la intención de perjudicar, aunque la llegada de la tecnología al futbol mexicano podría ayudar a terminar con eso.



“En algunas cosas está bien cuando es difícil para un árbitro que tiene una perspectiva diferente a las tomas de los árbitros, cuando se puedan sentir confundidos no lo veo mal. A veces para bien o a veces afectar, es un equilibrio, no sabes cuándo te toca para bien o para mal, pero es una realidad que nosotros también hemos fallado en el inicio de torneo”, finalizó.

MC