“Que la gente se quede tranquila, daré todo por Chivas”: Jiménez

Guadalajara

Ante la partida de Toño Rodríguez a León, el Rebaño Sagrado le encomendó el arco rojiblanco a Rodolfo Cota, como titular, Miguel Jiménez como suplente y Toño Torres, como tercer portero de las Chivas; y ahora que el Rebaño debuta en la Copa MX ante el Atlante, Miguel Jiménez, a quien apodan el ‘Guacho’, y para la gente que no lo conoce dice que está listo para el reto.

“Que se queden tranquilos, que daré todo por esta camiseta como siempre lo he hecho, que la afición se quede tranquila por ese lado”.

Jiménez ya tiene 26 años de edad y sabe que es momento de apretar y tratar de sumar minutos en Copa, así como en Liga, pero también reconoce que es menester tener paciencia, saber que para ser portero el tiempo debe tener mucho temple y no desesperarse por falta de oportunidades, pues sabe que si trabaja fuerte le llegará.

“El que se desespera pierde, he tenido mucha paciencia, confío en mi trabajo, siempre he trabajado de la mejor manera, mañana se presenta la oportunidad de mostrarme, primero dios va a ser de la mejor manera. Estoy muy agradecido con el cuerpo técnico, con Chivas porque gracias a dios se me brindó la oportunidad de estar como segundo portero, otros torneos lo venía haciendo pero no como segundo portero, es una oportunidad que tengo que responder en la cancha, mañana quiero hacerlo de la mejor manera”.

Se le preguntó si él espera alguna lesión de Rodolfo Cota para debutar en Primera División y señaló que no, que eso no se le desea a nadie y que quiere jugar porque se ganó el puesto en la cancha y no por una tarjeta roja.

“No se lo deseo a nadie, no soy ese tipo de personas, he aguantado mucho, he sabido esperar, no va a ser la excepción, ahora me toca estar de segundo, creo que lo voy a hacer de la manera, apretando a Cota para que siga haciendo las cosas como las viene haciendo. Uno sueña, tuve la oportunidad de jugar en Copa, me ilusionó mucho, tengo muchas metas más por cumplir, otra es empezar mañana, empezar bien, y porqué no jugar en Liga”.

Para este martes el Rebaño se medirá a los Potros de Hierro del Atlante y Jiménez sentenció que no siente nervios, ni nada por el estilo, que se siente privilegiado de defender la camisa de Chivas.

“Es un reto, no lo tomo como presión, es un privilegio, tengo la fortuna de estar aquí, tengo que aprovecharlo de la mejor manera”.

MC