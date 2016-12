Miguel Jiménez, a aprovechar la oportunidad

Guadalajara

El 2017 será un año fundamental para la carrera de Miguel Jiménez. Con un largo recorrido desde la Tercera División hasta el primer equipo, el portero de 26 años y nueve meses tendrá que demostrar su valía a Matías Almeyda ante la gran oportunidad de pelear por el puesto de titular con Rodolfo Cota, quien está a préstamo hasta el próximo diciembre.

El Guacho no ha debutado en Primera División pero a partir del 1 de enero, el año pinta bien para el canterano rojiblanco. Su debut profesional fue con Coras en 2015, primero en la Copa MX y después en el Ascenso MX, donde solo disputó seis juegos.

En este 2016 regresó al equipo rojiblanco en Segunda División, después a la Sub 20 hasta integrarse al primer plantel.

Por ello el arquero es consciente de la oportunidad que se le brindó y acepta el reto, aunque sabe de antemano que defender el arco de Chivas conlleva una gran responsabilidad con la que muchos porteros no han podido.

“Se me brindó la oportunidad, he venido trabajando bien, haciendo bien las cosas y la paciencia ante todo es fundamental en mi posición, debo aprovechar la oportunidad cuando aparezca. Al estar de segundo (arquero) se abren un poco más las puertas, pero me esforzaré al máximo para estar al parejo del equipo. Esta es una meta cumplida y tengo más por delante. Quiero debutar y tener mayor participación”.

El nacido en Nayarit tuvo minutos en el último juego amistoso del Rebaño ante Coras de Tepic que sirvió como el último examen de preparación previo al Clausura 2017 y se mostró tranquilo y confiado en que podrá hacer una buena temporada, donde seguramente se encargará de la portería rojiblanca en la Copa MX, y en caso de lesión o baja de juego de Cota, le tocará estar listo para realizar su debut en un buen nivel.

“Me sentí muy bien, el equipo trabajó de gran forma, que es lo importante, hicimos lo que Matías (Almeyda) nos pidió, se dieron las cosas, tuvimos oportunidades de gol y las concretamos, algo que era importante afinar. Es vital tener confianza en uno mismo, creer que puedes, eso es algo que siempre tengo en mente y así seguiré hasta cumplir cada una de mis metas trazadas”, dijo al sitio de Chivas el portero mexicano.

De 20 años, Antonio Torres será el tercer portero del Rebaño, otro canterano que ha pasado por las categorías menores y que cuenta con la confianza de los profesores de Verde Valle.

