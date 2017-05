Para Hummels, Chivas ‘la tiene fácil’ ante Tigres

Mats Hummels, defensa del Bayern Munich de Alemania, respondió a un saludo enviado por su 'gemelo' en Chivas Oswaldo Alanís, quien lo felicitó por el título conseguido en la Bundes Liga.

El zaguero del equipo teutón, agradeció el gesto y de paso le mandó motivación para la Final de la Liga MX, donde enfrentará al campeón defensor Tigres.

"Gracias, hermano. Tampoco se ve tan mal para ti y las Chivas", escribió el campeón del mundo en Twitter.

Chivas y Tigres se medirán el 25 y 28 de mayo para definir al campeón del Clausura 2017.



Gracias hermano 😁 doesn't Look so bad for you and @Chivas as well 😉 https://t.co/Zl8OrPzSm7