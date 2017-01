Almeyda pide unión en la Liga MX "no sólo en lo económico"

Guadalajara

Matías Almeyda, técnico de las Chivas, señaló que la unión de los futbolistas es necesaria en el futbol mexicano, pero que acá muchos están cómodos y que sólo se han alzado las voces por la situación de Jaguares de Chiapas, pero que hay mucho por hacer entre los jugadores y pidió la unión de todos los partícipes, desde periodistas, directivos y dueños de los equipos para que el futbol mexicano sea más profesional.

“He estado en otros campeonatos, en Italia hay, en Argentina existe, y depende cómo se utilice puede ser bueno, el jugador es un ser humano, que aparte de jugar trabaja siendo jugador. Se requiere un montón de cosas para esto, ser un gran profesional, privarse, el futbol te da un bienestar, la primera respuesta es que económicamente están, pero la vida no es solo económica, tiene cosas profundas, como la muerte de un ser querido, no estar en un cumpleaños, una Navidad, un Año Nuevo, pero hay otros aspectos que el jugador mexicano se debe defender y si la van a hacer con sentido y bien pensado, desde ese lugar para sumar al jugador, no solo para el que cobra, en Argentina está para defender a aquellos que están en otras divisiones. En Argentina hay una obra social, la salud la tiene cubierta, se puede pensar en no dejar solo en la calle al que se retira. Hay aspectos que pueden mejorar a los jugadores, que no sea solo para los privilegiados, sino también para quienes la luchan desde abajo, me parece bueno”.

Almeyda señaló que en Argentina hay varios equipos que tienen problemas económicos, que hay jugadores que cobran dos veces por año y que no dejan de trabajar, de entrenar, que en México la cosa está muy bien, pero que deben ser más unidos los que ganan mucho, con los de abajo, una unión que beneficie al balompié azteca, no sólo grillas estériles.

“Es muy difícil, ustedes están en un futbol en el que 98% está muy bien, si recorrieran lo que es México hacía abajo y caso como el de Jaguares hay muchos. Nosotros en Argentina hay jugadores que no cobran durante seis meses, no sólo en la Primera, en otras divisiones. Las ganas las meten igual, aman lo que hacen, acá se ha dado un solo club. En un 98% se cumple, no debería existir en ningún club porque todos sabemos que el futbol es un gran negocio y los protagonistas son los jugadores. Los actores deben tener lo que merecen, después si juegan bien o mal, o cómo se comportan en su vida privada pero cada uno de ustedes firma un número por mes y si no lo tienes a fin de mes, mucha gente piensa que el jugador puede vivir sin cobrar un par de meses, pero hay muchos que la luchan y no alcanzan. La parte de ser solidarios está bien, que no sea desmedido, sea justo y creo que si entre todos nos unimos un poquito, periodistas, dirigentes, jugadores, por el bien del futbol y podemos corregir, lo deseo y lo siento así pero creo que podemos hacer un cambio en el futbol. Puedes hablar mal con sentido, y es parte del diálogo de lo que podemos llegar a mejorar, entre todos transmitimos al aficionado y hay que transmitirle mejores cosas, esto que se unan está bien, si es para empeorarlo no estoy de acuerdo”.