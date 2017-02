“Fuimos superiores, pudimos hacer más goles": Almeyda

Guadalajara

El técnico de las Chivas, Matías Almeyda, salió satisfecho por la manera en que su equipo se comportó ante el Atlas, ya que sacaron un triunfo importante ante un rival que tenía casi el año sin perder de local.

"Me gustó el equipo, fuimos superiores y lo pudimos ganar. Tuvimos muchas chances y pudimos hacer más goles. No me preocupa que se fallen los goles, había que ganar y se ganó con lo justo. Eso nos pone muy felices", señaló el argentino.

El técnico agregó que si hoy Alan Pulido fue a la banca, se debió a que el propio jugador aceptó que venía con mucha fatiga y que lo mejor era darle descanso.

"Me gusta la sinceridad de mis jugadores, ayer cuando llegó hablé con Alan y me dijo que estaba cansado, que sólo estaba para 45 minutos, por eso lo pusimos a. Brizuela. Agradezco que hablen con la verdad y me digan las cosas como son y así poner al que esté mejor".

Se le preguntó si se sacudió presión y sentenció que "presión es no tener que llevarle de comer a tus hijos, esa es presión. Es fútbol y se gana y se pierde, se ganó y estamos felices".

Almeyda se negó a hablar sobre el Clásico Nacional ante América, pues para él la prioridad es amarrar la clasificación en la Copa MX. "No podemos pensar en América, tenemos un partido de Copa importante, además que tenemos que recuperar a los jugadores. Hemos tenido mucha carga de trabajo y espero tenerlos a todos en buen estado y será posible porque tengo un buen preparador físico".

MC