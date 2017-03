Almeyda se va feliz por liderato y unión de grupo

Guadalajara

Matías Almeyda, entrenador de Chivas, señaló que más allá del liderato general absoluto que ostentan, lo que más le gusta es que mantienen un estilo ofensivo, que respetan el sello sobre todas las cosas y eso hace que sea más fácil afrontar los compromisos.

"El momento es bueno, es el premio al trabajo, al sacrificio, la humildad y la unión, queda mucho, vamos por buen camino, deberíamos tener más goles, seguimos fallando, tenemos muchas acciones, y no es normal llegar con esa facilidad, tocar y pasar, el riesgo que implica salir jugando, es premio al esfuerzo pero queda mucho por delante".

Almeyda señaló que lo mejor de este buen paso es que sus aficionados disfrutan viendo jugar a su equipo y que ahora deben mantener el perfil bajo y no creerse los campeones a la fecha once.

"Contento, pero tranquilo, debemos mantener los pies sobre la tierra, hacía años que Chivas no estaban en un momento igual, previo al juego les comenté que disfrutaran, porque cuando ya no juegas más extrañas estos momentos de entrar a la cancha, al disfrutar ellos disfrutan también 40 millones de personas, eso no tiene precio".

Sobre sus delanteros el Pelado sentenció que lo mejor de su paso goleador es que están justificando con tantos la confianza que él les está brindando.

"Zaldívar se ha ganado un puesto con puro sacrificio, es admirable, lo de Alan es otro caso porque había estado en Europa y su regreso es positivo y demuestra por qué pagaron tanto por él, eso es compromiso, y entre los dos es entre los que más corren, pero remarco el grupo".

Para finalizar, el Pelado agregó que el nivel que trae Orbelín Pineda es para jugar en un grande de Europa y que no debe irse a cualquier equipo solo por cumplir el capricho europeo.