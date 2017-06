Almeyda suspira por Lozano, pero sabe que es imposible

Cancún

El estratega de las Chivas, Matías Almeyda, señaló de manera abierta que a él le interesa fichar a Hirving Lozano, aunque en la misma declaración señaló que esa posibilidad ya es prácticamente imposible para poder llevarle al Rebaño.

“Tengo en mente al 'Chucky' Lozano, pero sé que es prácticamente imposible. Todos se enfocan en Aquino, pero por ahí podemos dar una sorpresa”, así lo dijo ‘El Pelado’ Almeyda sobre el interés que tiene él por este jugador de los Tuzos.

Almeyda agregó que él quiere que más que inversiones millonarias, se invierta en el futuro, que se compren elementos juveniles y después ver si en un futuro pueden despuntar y ser vitales para el entorno rojiblanco.

“Si yo le hago invertir al club por una de estas bombas sería bueno, porque sería reforzarse. También se pueden contratar otros jugadores para el futuro. También se puede invertir en los jóvenes para el futuro”.

Por otra parte, el 7 de julio se efectuará en Estados Unidos la Copa Oro donde en la lista preliminar aparecen 10 jugadores de Chivas, ante lo cual Matías sentenció que no importa no poder contar con esos jugadores, pues le agrada que sus elementos vayan al Tri.

“Pues no sé a quién voy a poner contra Tigres en esa final. Igual pongo a la Sub 20 que salió campeón. Me pone muy contento, me lleno de orgullo que vayan a la selección, porque cada jugador tiene ese sueño de ir a su selección, pero es todo mérito de los jugadores. Yo no me cuelgo la medalla de ellos, somos un equipo, pero me gusta que los actores sean los jugadores, si van a la selección es por su talento y capacidad. Yo fui futbolista y me gustaba que todo el crédito fuera de los jugadores, no del técnico”, expresó Almeyda.

SRN