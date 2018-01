¿Se le acabó el discurso a Matías Almeyda?

Ciudad de México

El director técnico de las Chivas, Matías Almeyda, parece haber perdido el 'toque especial' que tenía con el equipo, ya que en sus últimos 20 partidos que han disputado en la Liga MX, el 'Rebaño' solo ha ganado en cinco ocasiones, empatado seis y perdido nueve, teniendo un bajo porcentaje de efectividad.

Sin embargo, luego del título del Guadalajara en el Clausura 2017, Matías Almeyda ha atribuido sus derrotas a distintos factores, culpando en múltiples ocasiones a los árbitros, el bajo nivel de los jugadores, los escasos refuerzos y las lesiones.

Monterrey 4-1 Chivas

El 'Pelado' sufrió en el encuentro en la casa de los Rayados, el equipo fue goleado y superado, en esta ocasión, no hubo culpables en la derrota.

"Monterrey es justo ganador, pudimos adelantarnos en el marcador, pero luego el juego fue parejo, le tenemos que dar mucho mérito al rival, fuimos superados", fueron las palabras de Matías Almeyda.

Chivas 0-1 Puebla

Una semana después de haber sido derrotado en la Sultana del Norte, los rojiblancos nuevamente cayeron, esta vez fue Puebla, el equipo que le quitó los puntos al Guadalajara. El entrenador argentino no salió a conferencia, ya que cumplía una suspensión; sin embargo, su auxiliar argumentó "ver cosas raras" por que expulsaron a un jugador y no marcaron un penal a favor de ellos.

"Hablar de los árbitros es darles protagonismo y creo que no hay que hablar más. Ya lo dijo nuestro entrenador que veía cosas raras y hoy hubo varias que condicionaron al equipo".

Chivas vs Lobos BUAP

Chivas jugó en casa contra el equipo recién ascendió, Lobos BUAP, quienes habían hecho las cosas bien en el Apertura 2017 y luchaban por un lugar en liguilla. El partido se decidió por un gran gol Amaury Escoto en los minutos finales, y en esta ocasión el 'Pelado' se excusó con no tener un plantel completo y el bajo nivel de algunos jugadores.

"Ponía los que consideraba que estaban bien, han jugado todos, la posibilidad la han tenido todos y ahora me toca definir por los que considero. Ya tengo prácticamente el plantel recuperado vendrán modificaciones".

Tigres 1-0 Chivas

El equipo de Almeyda fue al 'Volcán' en busca de revertir malos resultados, pero cayeron con un polémico penal y Matías dijo haber visto que "no era penal y que había sido muy extraño".

"Hoy el equipo hizo un gran partido y después cómo terminó, fue extraño... ¿No vieron ustedes lo que pasó en el último minuto? Recién lo acabo de ver y no era penal".

Chivas 1-2 Morelia

La derrota contra Monarcas, significó prácticamente la eliminación del Apertura 2017, tras el fracaso el entrenador asumió la responsabilidad del fracaso; a pesar de ello, no lo hizo solo, ya que algunos futbolistas salieron con él.

"El futbol tiene realidades y no siempre se puede ganar todo. Lo importante es tener autocrítica. Algo hicimos mal, asumo esa parte", finalizó Matías Almeyda.

América 2-1 Chivas

Luego de perder el Clásico Nacional, Matías atribuyó la derrota a que sus jugadores no hicieron la pretemporada con el equipo, esto por la convocatoria de Copa Oro, además también culpó las lesiones y el bajo nivel de sus jugadores por estas causas.

"No significa que este discurso se terminó. Lo único que voy a decir es que necesito que los jugadores hagan pretemporada conmigo. Desde ahí sí me hago cargo de cosas malas: lesionados o si el jugador no está dinámico".

Chivas 1-2 Atlas

Matías aceptó que no se puede ganar siempre y asumió la responsabilidad en la derrota en el Clásico Tapatío, además dijo no saber qué pasaría con su futuro en Chivas.

"Mi manera de trabajar no cambia ni cuando gano ni cuando pierdo. Si yo pensara que siempre se puede ganar sería un soberbio. He estado con Jorge y José Luis platicando para definir cómo van a seguir las cosas en Chivas".

Chivas 1-3 Cruz Azul

Chivas hizo su presentación en su casa en el Clausura 2018, el partido lo perdó el Rebaño con polémica arbitral. Almeyda lanzó un mensaje fuerte y contundente a favor de la tecnología en la liga MX.

"Yo estoy esperando que arranque ya el VAR, para que sea justo el futbol. Digo lo del VAR para que sea una ayuda para los árbitros, cuando lo saludé (al árbitro), me dijo que se había equivocado.

Chivas 1-2 Monterrey

Monterrey visitó el pasado sábado a las Chivas, el equipo regiomontano se llevó la victoria y el 'Pelado' aceptó que los errores de su equipo le costaron la victoria.

"Sí (Chivas está en deuda) obviamente, porque nuestra casa debe ser sagrada y cada partido que jugamos acá lo tenemos que ganar. El partido fue bueno de parte de los dos equipos, creo que el equipo jugó muy bien, pero el futbol se gana haciendo goles.