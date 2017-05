Se enfrentan los mejores equipos del torneo: Almeyda

Ciudad de México

Para Matías Almeyda, la Final del Clausura 2017 contará con los dos mejores equipos de todo el torneo.

En entrevista para ESPN, el técnico argentino argumentó que Chivas fue el equipo más dominante en las primeras diez jornadas del certamen, en tanto los Tigres despuntaron desde la fecha 12 y recuperaron el nivel.

“Creo que se enfrentan los dos mejores equipos de todo el torneo. Chivas jugó hasta la fecha 10 (como uno) de los mejores, después cayó un poco futbolísticamente. Después el que mejor jugó fue Tigres”, comentó ‘el Pelado’.

Sobre el rival, aseveró que no pueden tener margen de error, ya que “Tigres es el mejor equipo del futbol mexicano” y es un club que no comete errores dos veces. “Son jugadores que no le podemos dar un momento de ventaja, porque Gignac se puede equivocar una vez, la segunda la mete. Así como cada uno de ellos. Son muy buenos, desde el primer jugador hasta el 25. Por eso llegan a Finales y por eso las ganan”.

Sin embargo, aseguró que, pese a las lesiones que han aquejado al Rebaño en las últimas semanas, el equipo mantiene el nivel necesario para pelear el título contra los felinos. “Nosotros supimos mantenernos con nuestras armas, con las lesiones, con cambio de jugadores, sin cambiar el estilo, ni el sistema, más allá de que hayan sido con diferentes características de los jugadores”.

Sobre el ‘Tuca’ Ferretti, aseguró que para él es un maestro y que es muy respetuoso con él, pues es de “los que marca el camino de lo que hay que hacer para ganar y mantenerse en el futbol”.

Por último, señaló que su permanencia en el equipo podría ser longeva, pues aún tiene acuerdo con los tapatíos y está interesado en quedarse más tiempo.

“Tengo contrato por cuatro años más. He tenido chance de hablar con Jorge (Vergara) de que estoy feliz acá y creo que él también está contento”.