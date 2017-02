Almeyda ofrece su versión por la 'detención policial'

Guadalajara

Matías Almeyda, director técnico de Chivas, ofreció una escueta versión sobre su detención "policial" la noche del jueves durante el operativo en Guadalajara 'Salvando vidas'.

"Ante la magnitud que se le ha dado a un episodio que le puede ocurrir a cualquier ciudadano, lo único que quiero es contar que en el día de ayer (jueves) me detuvo un control policial y cumplí con todos los requerimientos correspondientes y luego me retiré conduciendo mi automóvil hacia mi domicilio.

"Hoy me presenté a entrenar como lo hago todos los días y ahora me encuentro concentrado y enfocado en el partido de mañana (hoy). Solo me tomó unos minutos para hacerles llegar lo ocurrido y espero lo sepan transmitir con el mismo respeto que nos venimos manejando", texto íntegro que la cuenta oficial de Twitter del equipo difundió.