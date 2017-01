Almeyda no se confía del pasado

Guadalajara

Matías Almeyda es claro y advierte a sus jugadores de cara al partido de este sábado:sería un error sentirse favoritos de cara al juego ante Rayados a pesar del antecedente de la última visita a Monterrey, en la noche de Javier Eduardo López. Pese a que vienen con victoria, el Pelado sentencióque deben tenerle respeto al rival por la calidad individual que posee el equipo de Mohamed.

"Creo que todo lo pasado ya está, nosotros lo recordamos con felicidad, pero somos muy respetuosos del equipo al que vamosa enfrentar, un equipo totalmente difícil,uno de los mejores planteles que tiene el futbol mexicano e iremos con muchísimas ganas a jugar este encuentro, pero ya no pensamos en más en lo que pasó,solamente en lo que viene".

Almeyda agregó que siempre es grato ganarle a rivales como los Rayados, pero también recordó que en el duelo de pretemporada se llevaron una goleada a manos de este conjunto y que jamás deben hacer menos a un tipo con tanta calidad individual.

"Sí, pero queda ahí, es un nuevo partido.En pretemporada jugamos y realmentenos superaron, este entonces iremos a proponer nuestro juego, respetarlos mucho a ellos, pero buscando los tres puntos".

¿Cómo manejar la consolidación de Chofis López, quien tocó el cielo en la última visita a Monterrey metiendo dos goles?

Él está en un proceso de crecimiento, de seguir demostrando que está para grandes cosas, que de repente ha hecho grandes partidos, pero no ha tenido la continuidad por no mantener el nivel, pero creo que en líneas generales es un jugador nacido en el club, que va progresando y que vacreciendo. Me gusta mucho como jugador,como persona y entonces irá creciendo la Chofis, tiene con qué, es un jugador en el que el club está muy esperanzado y siempre que juega de esa manera da cosas positivas, pero hay que lograr que sean campeonato enteros.

Hagamos de cuenta que no tiene trabajo y le ofrecen al mismo tiempo a los Tigres de Gignac o a los Rayados de Cardona,¿qué elegiría usted?

No, ninguno de los dos, yo estoy con Chivas. Los dos son grandes planteles,con grandes entrenadores, no y no, mi cabeza está puesta acá… Son dos grandes entrenadores, uno con muchísima experiencia y a los cuales respeto muy grande y admiración porque en definitiva han hecho las cosas bien y por algo siguen trabajando en grandes equipos,con grandes jugadores, deseando también que mi carrera pueda ser parecida a la de ellos”.

¿Qué hace falta por corregir?

Siempre es mejor corregir con un triunfo que con una derrota, pero igualmente es futbol, pero hay veces que llegas una vez, conviertes y ganas, y luego llegas doce y no la metes. Hay que tratar de manteneruna regularidad, por ser el primer partidono estuvo mal, pero sé que podemos teneruna regularidad y hacerlo mejor todavía.

¿En México sirve de algo ser líder, tomando en cuenta que Rayados hubiera sido campeón por puntos?

Y siempre te sirve digamos porque estarías entrando a la Liguilla antes que todos losdemás, pero no te garantiza nada, porque en realidad el campeonato hasta la Liguilla es un torneo y después arranca el otro, que es la Liguilla y te da confianza (ser líder) y sí no está mal porque quiere decir que en la regularidad han hechomejor las cosas que los demás, después en la Liguilla son partidos definitivos aida y vuelta, definitorios y todos sabemos que ahí cambia totalmente.

¿Qué mensaje manda para los aficionados de Chivas en Monterrey a los que no pueden conseguir boletos para verlos en vivo?

El mensaje a esa gente es de agradecimientoy que estemos unidos hasta el último minuto de este torneo y ahí eso nos beneficiará, después uno entiende que se puede ir a la cancha y otras no,uno fue hincha también y no siempre fue fácil ir comprar un boleto para ver a tu equipo. Desde ese lugar los comprendo,los entiendo, pero que la unión y el apoyo a este grupo de jugadores sean grandes porque ellos darán todo, sudarán la camisa por la historia del club.