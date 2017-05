Mi manera de trabajar es seguir igual: Almeyda

Guadalajara

Matías se queda en Chivas. De entrada permanecerá en el Rebaño, aunque había versiones encontradas sobre el andar del argentino en Verde Valle. Matías ascendió a River Plate, él es el técnico que se jugó el prestigio y le regresó la grandeza a la banda de Núñez, pero al final no salió bien. A Banfield, un equipo menor del Sur de Buenos Aires también logró subirlos a Primera, pero no se fue en todo su esplendor y tampoco se fue por la puerta grande.

Ahora Matías no puede irse en mejor momento, pero dice que se queda. Se le preguntó al técnico que si él tiene un techo más alto que este título de Liga y señaló de una que él no va a cambiar por este título y que aún no asimila lo que fue el logro.

“Mi manera de trabajar es seguir igual, no cambia por haber ganado o si hubiese perdido sería lo mismo. Lo que hago lo hago con pasión, amor y así es el desgaste, no va a cambiar en nada. Lo que pretendo es que el equipo sea protagonista a través del juego y el poder ganar es un plus, pero seguiremos por el mismo camino, nada va a cambiar. Lo que viví en la Minerva fue impresionante, llegué a emocionarme y todavía no puedo desenchufarme para disfrutar este logro”.

Almeyda sentenció que llegar a la final para un equipo como Chivas nunca es suficiente, ya que siente que la prensa lo estaban poniendo una presión extra a la serie ante los Tigres.

“Ser campeón de cualquier torneo es lo máximo y como jugador pude ganar títulos importantes, en diferentes clubes. Pero este tenía algo especial, en principio porque Chivas tenía 11 años sin ganar un título de liga; hacía 20 años que no se jugaba una final de vuelta en Guadalajara y yo me autobligaba a ser campeón y ustedes nos hacían sentir que si no ganábamos sería un fracaso”, mencionó el técnico.

GPE