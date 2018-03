“No soy el dueño del club”, Almeyda

Guadalajara

El estratega de Chivas, Matías Almeyda, matizó el tono sobre lo que él pensaba sobre la llegada de un director Deportivo. Ahora ya tuvo su primera reunión con Paco Gabriel de Anda y señaló que fue muy grata esa reunión que fue entre el dirigente, José Luis Higuera y Amaury Vergara, quien está asumiendo como dirigente del Rebaño desde los últimos meses.

Almeyda sentenció que no es el dueño del equipo, ni es un sabelotodo, que si le llega un buen consejo de parte de Paco Gabriel, lo va aceptar, porque la prioridad es el bien común de Chivas.

“El futbol es muy dinámico y muchas veces nosotros mismos aprendemos de nuestros propios errores y siempre que llegue una persona a sumar lo considero totalmente positivo, yo no soy dueño del club, soy entrenador, en su momento sí tuve que hacerme cargo de muchos temas que me han desgastado bastante y considero importante la llegada de Paco, con el tiempo nos iremos conociendo y podremos sumar al proyecto tratando de pensar en lo mismo en todos sentidos”.

Almeyda agregó que no tiene ningún problema contra Gabriel de Anda, más allá de que el dirigente en alguna ocasión no respaldó alguna decisión del argentino, en sus programas de televisión, ahora Almeyda deja las cosas personales a un lado y dice que espera sumar no sólo con De Anda, sino con los demás miembros de esa directiva.

“Creo que cuando llegué había un director deportivo, Jaime, tuve una gran relación, una amistad, estoy trabajando, predispuesto a tener un director deportivo y saber que entre todos podemos sumar, nada me saca del foco de lo que es el juego, el entrenamiento y si la dirigencia pensó en Paco, es porque considera que es un valor fundamental para el proyecto nuestro”.

¿Aceptarás alguna sugerencia deportiva de Paco Gabriel?

“Yo mantengo mi esencia siempre pero si tengo una apertura mental para saber escuchar y comprender, siempre una idea más viene bien, no me cierro a que yo sé todo, nunca lo he demostrado así, porque cuando no estaba Paco hablo con Jorge o con José Luis, mi apertura a ver un error siempre ha estado, no va variar, Paco me conocerá con el tiempo y sabrá con que persona va tratar, una persona que busca sumar y que está en contra de los sabelotodo que no se les puede decir nada. En ese sentido yo no soy así”.

En el plano deportivo, Almeyda tiene al 100 por ciento a Jair Pereira, quien apunta como titular, mientras que Pizarro también estará disponible, pero no para los 90 minutos. Las únicas bajas confirmadas son Jesús Sánchez, Hedgardo Marín y Alan Pulido, quien está suspendido.

