Para Almeyda, Chivas aún no llega a su tope futbolístico

Guadalajara

Chivas vive su mejor momento del torneo, ocho partidos consecutivos sin conocer la derrota y van de escoltas del líder Toluca. Pero el entrenador Matías Almeyda, señaló que sus muchachos aún no llegan a su techo en el renglón futbolístico, son buenos los resultados hasta el momento, pero aún queda la mitad del certamen.

“Ojalá que no, si llegara a ser el tope futbolístico estaría buenísimo mantenerlo hasta el último segundo del torneo, pero sí es un equipo que ha ido creciendo, el torneo pasado jugamos muy parecido, por ahí hemos tenido la chanza de ganar más partidos, pero el torneo pasado fallamos lo mismo, ocasionamos opciones, el nivel de juego no ha variado, ha cambiado en dos jugadores que nos dan más dinámica y peligro, que son Pulido y Pizarro, si supieran lo que corren los dos, en el estudio que hacemos de velocidad, intensidad, son de los jugadores que más corren en la Liga y no se nota, ellos dos beneficiaron bastante al equipo”.

Almeyda agregó que si Pizarro y Pulido se ven bien en la cancha, es por el profesionalismo de ambos jugadores, que se ve que han dado un extra en el aspecto físico y eso lo pone feliz al técnico, ya que si los jugadores son profesionales, el equipo es el más beneficiado.

“En principio ellos son los protagonistas del futbol, el entrenador da herramientas, algún consejo, pero si una mentalidad ganadora y explicarles en este año y medio lo que es Chivas, se los he transmitido bien, tiene mucho que ver ellos en la parte personal, por ejemplo Alan no hizo pretemporada el torneo pasado, ahora hizo una gran pretemporada, Pizarro la hizo con nosotros y para mí es fundamental porque primero es donde se hace grupo, después el gusto futbolístico del entrenador, la metodología de trabajo, son grandes intérpretes de lo que queremos y están demostrando porque han sido comprados en esa cifra absurda”.

GPE