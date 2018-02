Jamás desearía que alguien pierda su empleo: Matías Almeyda

Guadalajara

Matías Almeyda sabe que el momento que atraviesa Chivas no es el adecuado, entiende que las críticas sobre su gestión sean constantes, pues el trabajo de director técnico implica estar siempre bajo el ojo del huracán.

Sin embargo, el `Pelado´ envió un mensaje a quienes piden su salida del banquillo del Guadalajara, algo que hasta el día de hoy no comprende, pero respeta.

“Por lo general, cuando los momentos son negativos, siempre hay que encontrar un culpable y muchas veces me pregunto ¿Por qué? Estamos entre todos, yo tendré mis culpas, mis errores, yo lo único que no comprendo es que jamás desearía que alguien se quede sin trabajo, eso es muy bajo, porque el que decide si me voy a quedar o no es Jorge (Vergara). Por ahí hay intereses por algunos y poder darle posibilidad a algún amigo que pueda volver acá, no lo sé”.

Y es que cuando se trata de este tipo de situaciones, la familia y en este caso, la suya, terminan siendo los más afectados por todo lo que se llega a decir.

“Yo rezo por ellos, creo mucho en Dios, a mí lo que me lastima es que mis hijas consumen redes sociales, ven programas deportivos y las más dañadas siempre son las criaturas y no llegan a entender que el trabajo de su padre es este, estar siempre al límite, muchas veces criticado o alabado, pero es así, tengo que transmitir tranquilidad en mi casa y a los jugadores, nada ni nadie desviará mi mente o las ambiciones que tengo con respecto a Chivas”, finalizó.

