Busca Almeyda alguien que le ayude en lo deportivo con Chivas

A casi dos años sin la figura de un director Deportivo en Chivas, Matías Almeyda y Jorge Vergara meditan la opción de incorporar a una persona que ayude al `Pelado´ en esas labores, reveló el argentino.

“Hablé con Jorge, estoy analizando la posibilidad de tener una persona que me pueda ayudar, me he reunido con algunos, pero la decisión debe ser fría, no porque ahora vamos perdiendo se debe traer alguien rápido porque no se solucionará nada, pensamos a futuro, esa posibilidad existe y estamos cerca de concretar eso”, dijo.

El argentino dejó en claro que para que se dé el nombramiento, la persona deberá cumplir con requisitos muy específicos.

“Tiene que ser alguien con perfil de Chivas, que haya estado aquí, que sea reconocido por la gente y que no quiera ser entrenador, eso será fundamental. No sé si llamarlo director Deportivo, alguien que esté cerca mío, que podamos hablar, que sea parte de nuestro cuerpo técnico, buscamos una persona que sea el riñón de Chivas, prácticamente lo tengo, pero falta un poquito”, comentó.

La última persona que hizo labores de este tipo en el equipo rojiblanco fue Jaime Ordiales, puesto del que estuvo a cargo en los periodos de septiembre de 2015 hasta junio de 2016. En su momento, el propio Ordiales aclaró estar sorprendido con la decisión, pues las intenciones cuando se le contrató fueron de hacer un proyecto a largo plazo.

