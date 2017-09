Pachuca servirá para que Chivas sepa dónde está parado

Guadalajara

Luego de no lograr la victoria en los primeros siete partidos de la temporada,el técnico Matias Almeyda, reconoció que nadie en el plantel de Chivas se esperaba un arranque de torneo tan malo tras haber conseguido el título el pasado mes de mayo.



“Ninguno de nosotros pensábamos en haber conseguido tan pocos puntos después de ser campeones, por ahí como se dio que algunos jugadores tuvieron pocas vacaciones, después divididos entre selección y pretemporada, era normal que el equipo resintiera, pero ninguno de nosotros pensábamos estar donde estamos”.



El argentino no obstante se dijo optimista y aseguró que sus jugadores llevan ya varios encuentros mostrando una franca mejoría y el enfrentar al Pachuca el próximo sábado les dejará en claro en donde están parados.



“El torneo pasado eran los equipos más dinámicos con más llegadas a campo rival, acciones de gol y nosotros estamos recuperando nuestra forma, nuestra manera y estos últimos tres partidos hemos recuperado bastante eso que estamos buscando y veremos en este juego dónde estamos parados”.



Descartó totalmente que las actividades de José Luis Higuera fuera de la institución puedan llegar a relacionar, esto en relación a la reciente fotografía publicada por el CEO de Omnilife-Chivas en la que aparece junto al técnico portugués ex de Santos y ahora con el Rangers de Escocia,Pedro Caixinha.



“Lo tomo con normalidad, tranquilidad, porque José Luis me comenta siempre con quien se va reunir, lo tomo natural, yo no estoy pensando cosas raras, simplemente estoy enfocado en mi trabajo en el día a día, en levantar la situación deportiva en la que estamos, pero mi cabeza no piensa nada, ni en lo personal pensando en diciembre, ni viendo otros que hacen”, finalizó.

SRN