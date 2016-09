Los 10 momentos de Matías Almeyda con Chivas

GUADALAJARA, Jalisco

Hoy se cumple un año del ciclo de Matías Almeyda como entrenador de Chivas, 365 días de una revolución futbolística y cultural en el entorno de Verde Valle.

Con Matías, Chivas ya ganó dos torneos: Copa MX y Supercopa MX; ésta última le dio el derecho de jugar la Copa Libertadores de América.

Almeyda y su cuerpo técnico colaboran con los utileros, juegan con los cancheros, tienen a todo el club contento y sumando por un bien común. Tras su primer año, el equipo actualmente está en el cuarto lugar general y aún está el gusto en la boca por la goleada contra el América en el Clásico Nacional.

El argentino tiene el respaldo de Jorge Vergara y José Luis Higuera, le han armado un equipo que a ningún técnico rojiblanco le han dado en más de 10 años. La era Almeyda vive su primer aniversario con dos copas más en la vitrina y éstos son sus 10 momentos.

-Coronarse campeón de Copa MX

A finales de 2015, el Rebaño venció al León en la final del torneo copero gracias a un remate de cabeza de Oswaldo Alanís que venció al portero esmeralda. Fue el primer título en la última década del Rebaño y de la mano del 'Pelado'.

Esa noche de octubre le trajo alegrías el Rebaño, pues el festejo incluso duró varios días y la Copa se paseó por las avenidas principales de la ciudad.

-Regresar a Chivas a la Copa Libertadores

El segundo título desde la llegada de Matías fue cuando vencieron al Veracruz 2-0 en Los Ángeles en la Supercopa MX, ganándose el derecho de representar a México en la Libertadores 2017. Además, esa tarde en Carson se dio la salida de Omar Bravo al futbol de la NASL. En enero jugarán la primera ronda de la Copa, certamen que estuvo a punto de ganar en 2010.

-Ganar su primer Clásico en el Azteca

No tenía ni dos semanas al frente del Rebaño y el equipo le ganó al América en su propio inmueble. Con goles de Omar Bravo, y terminando con 10 por la expulsión de Carlos Salcido, el Rebaño sacó fuerza y derrotó a las Águilas en un duelo que estuvo a nada de llegar a las manos.

-Recuperar al 'Chapo' Sánchez y hacerlo capitán

Almeyda también es un motivador y es que el 'Pelado' le dio la confianza a Jesús Sánchez, un volante que no tenía participación con el equipo, no era citado ni a la banca y era blanco constante de críticas, pero después de la pretemporada de diciembre pasado se resolvió que Sánchez vivía mejor momento que Raúl 'Deditos' López y que era momento de vender a Raúl. 'Chapo', de no jugar nada, en pocos meses pasó a ser el capitán del Rebaño

-Consolidar a la 'Chofis' López

Bajo el mando de José Manuel de la Torre, Javier Eduardo López ni siquiera entrenaba con el primer equipo. No les gustaba porque era muy trotón, que no corría, pero llegó Almeyda y le dio la oportunidad de jugar. Lo hizo titular y hoy por hoy el volante de Torreón, Coahuila, es inamovible, teniendo a gente como Carlos 'Gullit' Peña y Néstor 'Avión' Calderón en la banca; es de las promesas mexicanas con proyección a la selección mexicana

-Dejar 'los millones' en la banca

Almeyda se la juega con los que mejor andan en los entrenamientos. Dejando en la banca a tipos como José Juan Vázquez o Carlos Peña, dos de los refuerzos más caros en la historia de Chivas. Michael Pérez y 'Chofis' López son los titulares en el equipo rojiblanco y los ex jugadores de León esperan turno desde la banca.

-Darle una filosofía de juego al equipo

"Un equipo grande no puede jugar con dos líneas de cuatro", señaló en su momento Almeyda y por eso ataca nominalmente con cinco jugadores. Orbelín Pineda, Javier López, Carlos Cisneros, Isaac Brizuela y Ángel Zaldívar, cinco elementos de corte ofensivo y en ocasiones ataca con cuatro.

-Confiarle el arco a Cota

Uno de los cambios trascendentales que ha hecho el Rebaño fue poner a Rodolfo Cota en la cabaña tapatía. El nivel de Cota en este momento lo tiene en la mira de la selección; es más, Almeyda pone a Cota a la altura de Talavera o Jesús Corona. El técnico le ha dado la responsabilidad al arquero y ahora nadie le quita el puesto al ex jugador de Pachuca,

-Golear al América en Santa Úrsula

Hace tres semanas el Rebaño Sagrado se dio lujo en la misma casa de los de Coapa. Fue un partido redondo en todos los sentidos que acabó con una goleada abrumadora sobre los capitalinos. Dos goles de Isaac Brizuela y uno más de Carlos Peña. Al acabar el partido Almeyda señaló que él cree a ciegas en el futbolista mexicano y que esa goleada es una prueba.

-Sanear el vestidor rojiblanco

Pese a que él consideraba a Omar Bravo como un jugador importante, la salida del Mochiteco y la de Carlos Salcedo, quien era titular en la zaga, le han venido bien al equipo. Los dos jugadores forzaron su salida del club y ahora las victorias contundentes han fortalecido al Rebaño. Nadie ha extrañado a Omar Bravo ni a Carlos Salcedo, quienes ya están lejos de la disciplina rojiblanca.

LAS 10 FRASES

"Creo en los mexicanos más que muchos mexicanos. (El Clásico) fue para dejarlo en un marquito, guardarlo".

"Chivas siempre juega con humildad, unión, sacrificio. Chivas representa a un país, que con puros mexicanos y jóvenes se puede (conseguir un título)".

"Trato de escuchar las críticas porque uno debe aprender (...) siempre se busca algo y eso al futbol no le hace bien para nada".

"Tengo una cláusula de salida en Chivas en caso de que me llamen de la selección".

"Trato en lo personal de explicar a los jugadores que la presión en el futbol no debe existir, es un juego, y la presión para mí existe de otro lugar en la vida".

"(Bravo) Se desgastó bastante con muchos comentarios. Siempre digo que desde algún lugar a los ídolos se les debe proteger, fuera de la cancha y dentro".

"Hoy en día no estoy capacitado para transmitir un esquema defensivo, si lo queremos llamar así, no lo siento, no me gusta".

"(Del Inter) me fui porque no era feliz. El día que no sea feliz, don Jorge (Vergara) será el primero que se entere".

"Yo no puedo tener jugadores que tengan la mente fuera de Chivas, el compromiso de todos es muy grande, pero si no está ese compromiso, no me sirve".

"Sé que cada palabra mía se puede usar a favor o triplemente en contra, cada movimiento que hago sigo siendo extranjero, tengo la suerte que la gente del club no me lo hace sentir".