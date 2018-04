Almeyda no hablará de los adeudos en Chivas hasta después de la Final

Guadalajara

El técnico del Guadalajara, Matías Almeyda, dejó en claro que no hablará de los adeudos que la directiva tiene con el plantel por concepto de primas y las constantes protestas de sus jugadores hasta después que se dispute la Final de la Liga de Campeones de Concacaf.



“Hay temas que siempre hablamos en el vestidor, yo particularmente hablaré del tema una vez que finalice todo, hoy estamos enfocados en este partido, en esta ilusión que tenemos, en este sueño, así que hablaremos de futbol nada más”, dijo.



Perder la ventaja en el global y que Toronto se corone en caso del Rebaño no sería una catástrofe para el argentino, menos ahora que uno de los jugadores sufrió la muerte de su padre. Para Almeyda existen cosas más importantes que un juego de futbol.



“Cuando hablamos de catástrofes, en el futbol no existen, catástrofes es lo que pasó ayer con el papá de Miguel Basulto. Es una realidad que hay triunfalistas, los resultadistas, es parte del ambiente este en el cual convivimos constantemente, si eres campeón te saludo y si pierdes eres un fracasado, así es la hipocresía, nosotros estamos al margen de eso”, finalizó.

