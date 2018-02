Almeyda aún no da por perdida la Liga MX

Guadalajara

Matías Almeyda, entrenador de las Chivas, fue claro sobre el momento que vive su equipo en la Liga MX, y señaló que pese a que viene el viaje a República Dominicana en su mente sigue firme la idea de que seguirán peleando por mantenerse con vida en ambos torneos.

"No, mientras los números den, nosotros y ustedes saben que el plantel es corto, por eso he hecho algunas rotaciones, el rendimiento de todos es muy parejo, pero no vamos a elegir ningún torneo, vamos a tratar de llegar lejos en ambos".

¿Irá con plantel completo ante el Cibao o dejará a algunos jugadores pensando en la ida?

"Nosotros no nos podemos permitir nada, si dejó algunos jugadores no llenaos el avión, pero siempre tratamos de poner a los mejores que estén, voy a llevar a 23 jugadores, viendo a ver quien se recupera".

Se le preguntó sobre el próximo rival que enfrentarán en Cibao y señaló que no deben confiarse o pensar que es un rival menor, ya que eso sería un grave error.

"El rival que vamos a enfrentar tiene mucho tiempo jugando juntos, con un sistema de juego que tiene bien practicado. Sabemos que será difícil y tenemos que tomar los cuidados necesarios, pero estamos muy ilusionados con el arranque del nuevo torneo".

Para concluir, Almeyda agradeció la confianza de Jorge Vergara, quien en sus redes sociales le ha dado un voto de seguridad para que el Pelado se mantenga al frente de Chivas.

"Siempre estoy agradecido con Jorge y lo que hablamos va más allá de los resultados. En ningún momento he oído que Jorge dude u opine lo contrario. El campeonato lo vamos a luchar hasta donde podamos, ahora tenemos una competencia muy linda en la Concachampions donde queremos hacer un gran desempeño".