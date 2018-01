Almeyda pidió tres refuerzos, “era aceptar o irme”

Guadalajara

El Rebaño Sagrado sigue curándose las heridas que dejó la derrota a manos del Cruz Azul, y ahora en la previa del duelo ante los Rayos del Necaxa Almeyda atendió a los medios, quienes le preguntaron sobre la escasa inversión en refuerzos para esta ventana de fichajes, el técnico fue claro y señaló que él pidió tres jugadores, que al final del día no llegaron y que ahora no le queda más que trabajar con el material humano que tiene, porque era aceptar así o irse del Rebaño.

“Sí, obviamente, siempre uno se queda con ganas de traer jugadores. A veces no se puede porque cuesta mucho. Porque hay momentos que la institución no puede invertir, y lo tengo que aceptar. Tengo dos caminos, aceptarlo o irme y yo lo acepto. Yo pedí tres jugadores en su momento, la dirigencia lo sabía, pero no se pudo”.

El “Pelado” Almeyda señaló que él no pidió la salida de jugadores como el “Gallo” Vázquez, pero que esos temas se arreglaron puertas para adentro de la institución, aunque es claro que fue una movida de la dirigencia para sacar dinero en el intercambio por Walter Gael Sandoval.

“Hay temas internos por los que se han tomado esas decisiones, en este semestre lucharemos como siempre, esperemos en verano poder reforzarnos. En definitiva hablamos de diferentes situaciones, pero quedan de puerta para adentro. En puertas para dentro se queda lo que hemos hablado y porque se han tomado esas decisiones, pero también tenemos que ser claros a la hora de darle un mensaje a nuestra gente, pero en ningún momento vamos a dejar de luchar por los objetivos que tenemos, sí siendo leales, porque los demás equipos se han reforzado muy bien y nosotros hemos apostado por los jóvenes que en un futuro darán frutos a Chivas, en algún momento nosotros nos reforzamos con uno o dos jugadores que se ponían la camiseta y rendían como Gallito, Alan Pulido”.

Finalmente, el timonel del Rebaño fue claro y señaló que no se le puede mentir a la gente, que si bien es cierto que Chivas tiene una buena base, hay por lo menos ocho equipos que se reforzaron mejor que las Chivas, pero que eso no es una condición para ser pesimistas.

“Jorge es consciente de lo que tenemos y vamos viviendo. Nosotros entrenamos para seguir ganando y tenemos que ser sinceros, que los demás se reforzaron más y tenemos una desventaja. A la cancha entran once contra once y nosotros creemos mucho en nuestro trabajo y lo que pueda rendir como equipo. Ganamos el título de Liga como equipo, no por figuras. Tengo un grupo espectacular, consciente y desde ese lugar vamos a luchar. Decir que estamos a la par de cualquiera es mentirle a la gente. Sí, el sueño está intacto, pero los demás se reforzaron mejor que nosotros. Viéndolo así está Monterrey, Tigres, León, Santos, Cruz Azul, América, Querétaro. Nosotros vamos a dar la lucha con nuestros jugadores, sistema y con la consciencia de que hay quienes se reforzaron mejor”.

