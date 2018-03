Fue un golpe de autoridad: Matías Almeyda

Guadalajara

Matías Almeyda, estratega de las Chivas, salió a la conferencia de prensa a resaltar el trabajo de los suyos y manifestó su felicidad por el triunfo contundente ante el Sounders y manifestó que fue un golpe de autoridad que han dado ante propios y extraños.

“Este grupo necesitaba un triunfo de la manera que se dio, insistiendo con nuestro estilo de juego, siendo contundentes, algo que nos faltaba. A nivel futbolístico mostramos lo que veníamos mostrando, lo qué pasa que en el futbol hay que hacer goles y que no te hagan. Fue un golpe de autoridad bastante fuerte porque remontar no era sencillo ante un rival muy fuerte”.

Se le preguntó a Matías sobre la posibilidad de una posible final ante América y Primero dijo qué hay muchos juegos antes, pero después sentenció que sería muy bueno para todos que se pudiera dar una final entre los más grandes de México.

“Primero hay que jugar partidos del torneo, después vienen partidos de selección que jugaremos dos amistosos en Estados Unidos y recién ahí veremos cómo estamos preparados mental y físicamente par la semifinal, sería muy lindo para el futbol mexicano tener una chance de disputar una final los dos equipos más populares de México pero primero hay que llegar ya después ver quienes llegan”.

¿Tiene algún mérito Almeyda de darles la oportunidad a jugadores como Chofis y Godínez?

“El mérito es de ellos que creen, que mejoran, que son perseverantes y me da mucha alegría. El día que Godínez tenga 50 partidos, Macías, Ronaldo, van hacer goles están haciendo goles pero todo proceso lleva un tiempo y habrá partidos que no harán goles, pero si destaco la entrega que tienen. Lo de Godínez hoy fue magnífico, salió con sangre en la boca y no dijo nada, su disposición es siempre buena, me alegro por ellos. Este es el proyecto que encaminamos hace dos años y medio”.