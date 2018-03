“Fue un espectáculo”: Matías Almeyda

Guadalajara

El empate dejó muy satisfecho al Pelado Almeyda más allá de que sigue lejos de la Liguilla y hasta se animó a decir que fue un espectáculo para los que vieron este duelo.

“Esta clase de partidos son los que alimentan el futbol y que viva el futbol jugado de esta manera, el marco con esta gente fue un espectáculo, obvio a los dos les hubiera gustado ganarlo y ver goles, me quedó con el espectáculo de ver a la gente de los dos equipos viendo juntos el partido, es impagable eso”.

El Pelado Almeyda agregó que no se sienten eliminados por este empate en casa y señaló que mientras haya posibilidades matemáticas seguirán en la pelea.

“El partido fue de ida y vuelta, los dos tuvimos opciones de gol. Sin especular, quedar mano a mano con para Tigres no es fácil. Lo más justo fue el empate, me detengo a decir que viva el fútbol con esta clase de partidos, sin especular. Nosotros sabemos que nos alejamos de la Liguilla, pero mientras que tengamos opciones la vamos a pelear”.

¿Fue una ventaja que no jugará Gignac?

“Tigres tiene un plantel numeroso con suficientes jugadores, Gignac puede cambiar un partido, pero a nosotros nos faltó Pulido”.

Se le preguntó sobre sus caras en la presentación de Paco Gabriel de Anda y señaló que la relación con el nuevo director deportivo va en ascenso y que confía en que los dos trabajen en pro del Rebaño.

“Creo que me analizan la cara desde que llegue acá, nunca escuché decir que qué linda cara tiene Matías. Creo que la llegada de Paco será buena, no lo conocía a Paco, para mí llega en un momento clave, porque creo que en muchas áreas estábamos medio desorganizados, y ahora ya podré dedicarme más al fútbol, pero no sabía que tenía que abrazarlos”.