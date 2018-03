Hay que arriesgar al poner jóvenes y yo me arriesgo: Almeyda

Michoacán

Matías Almeyda, técnico de Chivas, se la jugó esta tarde en Michoacán apostando a su cantera y ganó, el Pelado dijo que es momento de confiar en el talento mexicano y ser congruente al poner a los juveniles.

"Desde hace dos años que estoy le he dado mucha confianza al jugador mexicano, lo quiero y lo protejo, es una línea muy delgada para saber cuándo ponerlo, pero hay que arriesgar y el que se arriesga soy yo. Estos jóvenes son el futuro del futbol mexicano, no solo de Chivas".

El estratega de los rojiblancos agregó que el darle confianza a los jugadores debe ser de acción y que por coherencia no van a fichar a muchos refuerzos para el siguiente semestre.

"Trato de darles tranquilidad y no traer jugadores por taparlos a ellos, como lo hacen otros clubes, hay que darles mucha confianza y mucho tiempo, creo en ese proyecto. Sé que muchos aficionados quieren grandes refuerzos y grandes nombres, pero este proyecto va de la mano con la consolidación de los jóvenes".

¿Después de ver a Pizarro cree que debe ir a Rusia?

"Siendo simpatizante de la selección mexicana y siendo un hincha de Pizarro, creo que debe estar entre los 23 y es que no hay jugadores como él en México, por su talento y forma de juego, no sólo por sus goles".

El argentino manifestó que no hizo los cambios pensando en el Red Bull y que si puso hoy a esos jugadores como titulares es porque se han ganado esa oportunidad.

"Ellos vienen mostrando un gran crecimiento y en este momento necesitamos de todos, tenía a algunos tocados. No reservé jugadores por la Concachampions, pensaba que ellos estaban para este partido y respondieron".

¿Cómo se queda tras este resultado?

"Me quedo con el sistema de jugo que utiliza el equipo, más allá del resultado. Hubo muchos cambios y respondieron, cuando hay tantos cambios y funciona es que hay un proyecto, eso me pone muy feliz. Se puede ganar o perder, pero con nuestro estilo y eso me da felicidad".