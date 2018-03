“Por momentos superamos al América”: Almeyda

Guadalajara

El empate no sabe a nada del lado rojiblanco. El torneo se les va y un nuevo empate en casa no dejó satisfechos a los tapatíos, más allá de que igualaron ante el único invicto de la competencia. El América salió ileso, algunos rasguños, pero sigue como el único equipo que no ha perdido, tras este resultado el técnico de los locales, Matías Almeyda señaló que destaca lo hecho por sus jugadores aunque siguen sin ganar.

"Que lo diga yo y sobre todo una realidad que estamos muy lejos, pero hay una realidad, nuestro equipo juega un gran futbol, acá no esperamos que uno o dos jugadores nos salven, es un equipo entero, pero más allá de las diferencias en plantel y puntos, que los tienen merecidos, peor por momento supimos superar al América".

El Rebaño sólo le servía ganar y el 'Pelado' dice que los empates no sirven de mucho en este momento.

"El empate no deja contento a nadie, yo siempre digo que los Clásicos marcan historiaras, pero un empate, no marca nada".

El 'Pelado' alabó el gran plantel de los americanistas y señaló que siempre es grato ver que tiene un plantel competitivo y que siempre propone, aunque lo cierto es que del empate no pasaron.

"Jugamos ante un gran rival, con grandísimos jugadores y nosotros apostando muchos a nuestros jóvenes, después del gol tuvimos nuestras chances para ganar, ellos también las tuvieron, fue un gran partido, pero por lo que vi y sentí, nuestros jugadores jugaron el clásico de verdad".

¿Por qué decidirse por Jesús Godínez?

"Experiencia tienen pocos en esa posición, lo que buscó es que se genere una gran competencia, cuando tengan Godínez, Macías o Cisneros los partidos que tiene Oribe, veremos su real nivel".