‘Chofis’ recuerda el 3-0 sobre América

En su joven historia como uno de los protagonistas del primer equipo de Chivas, Eduardo López ya tiene grandes momentos atesorados. Entre estas vivencias, y de cara al Clásico Nacional del próximo sábado, ‘Chofis’ reconoció que recuerda con especial cariño el tres a cero con el que vencieron a las Águilas del América en el Apertura 2016.



Para el canterano rojiblanco aquella noche en el Azteca sigue fresca en su memoria, sin embargo no ignora que el Rebaño ha quedado a deber dentro del Estadio Chivas cada vez que recibe la visita del cuadro azulcrema.



“Lo que mejor he vivido fue el 3-0 que ganamos en el Azteca y la Semifinal de Copa donde les ganamos en penales. Siempre lo he dicho, quiero hacer un gol en un Clásico y más si es de local, pero si no hago un gol no importa, lo que importa es que saquemos un resultado. Nos ha faltado ganar en casa y creo que este fin de semana es un buen momento”, compartió.



Y es que las palabras de ‘Chofis’ son sin duda un poderoso recordatorio para el Guadalajara: es tiempo de hacer respetar su casa ente América, pues el Rebaño tiene desde el Clausura 2011 sin poder ganarle a los de Coapa dentro del Estadio Chivas.



Pese a que recordó orgulloso aquel tres a cero con el que le pasaron por encima a las Águilas, ‘Chofis’ no olvida que también ellos tienen deudas que saldar luego de que el año pasado fueran eliminados por América en dos liguillas consecutivas.



“Estoy un poco ansioso de que ya sea sábado para que empiece y el partido, tenemos una revancha de que el torneo pasado quedamos a deber mucho. El equipo ha trabajado mucho y siempre trabajamos para mejorar y hemos puesto énfasis en algunas cosas que nos faltaban en la temporada pasada, como en la definición. Hoy en día estamos un poco mejor que el torneo pasado y debemos demostrar de qué estamos hechos”, finalizó.



Sólo 1 victoria es la que tiene Guadalajara sobre América en el estadio Chivas

