Mis jugadores dejan más alta la bandera de México: Almeyda

Estados Unidos

Chivas no brilló en New Jersey, pero logró el objetivo de llegar a la final de la Concachampions y el técnico del Rebaño alabó la manera en que sus jugadores se mataron por lograr el objetivo y añadió que confirmen van alcanzando logros, sus jugadores ponen en alto el nombre de todo el país.

"Son todas importantes, he tenido chances de jugar finales como jugador, en muchas partes del mundo, he tenido chances de ganarles y tratar de con partir a mis jugadores, que un torneo internacional abre muchas posibilidades a todos y me pone muy feliz por ellos, porque levantan la bandera de México cada vez más alta y la bandera se va haciendo cada vez más grande".

El Pelado Almeyda sentenció que la felicidad que tiene es enorme después de esta victoria y que se la dedica a los jugadores lesionados del Guadalajara, que son como soldados caídos y que el triunfo también es de ellos.

"Me causa muchísima felicidad, porque sé que detrás de cada uno de nosotros hay mucho sacrificio, nuestras familias, aquellos soldados que se han quedado en Guadalajara que no los pudimos traer, algunos lesionados o lastimados sentimentalmente y este triunfo también es de ellos, lo queremos compartir con toda la gente que trabaja. Me da mucha satisfacción poder llegar a otra final más".