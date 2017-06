Higuera descarta a Carlos Vela para Chivas

Cancún

La posible llegada de Carlos Vela al Rebaño luce lejana, pues según José Luis Higuera, CEO de Grupo Omnilife – Chivas, no hay intenciones por parte del club para hacerse con los servicios del delantero mexicano.

"(Vela) no entra dentro de los requerimientos, él está en Europa", apuntó el directivo al tiempo en que negó que estén interesados por Jürgen Damm, jugador de Tigres.

AQUINO NO ES VIABLE

Pese a reconocer que el seleccionado nacional es un elemento "importante para nosotros", Higuera reconoció que la postura de Tigres es sólida en no dejar salir al futbolista oaxaqueño.

"Aquino es un jugador importante para nosotros como para 17 equipos más, es un jugador importante mexicano, es un jugador que no sale de Tigres, ha sido una posición muy clara de Tigres y nosotros respetamos", señaló.

ALMEYDA SOLO PIDIÓ UN JUGADOR

Respecto a los movimientos que se esperan en Chivas para este Draft, José Luis aclaró que el entrenador Matías Almeyda pidió solo un elemento, el cual luce complicado contratar.

"Matías fue muy claro, el necesita un refuerzo, no está sencillo esta vez conseguirlo. Este Draft vamos a estar muy tranquilos, no queremos que salga gente y los refuerzos tienen que estar muy bien estudiados. Si no se logra ese refuerzo que quiere Matías, tenemos jóvenes", puntualizó.