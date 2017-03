Vergara, a la carga por el Universitario de Perú

Guadalajara

Según el diario peruano Líbero, Jorge Vergara, dueño de Chivas, está interesado en comprar al Universitario de Lima, equipo que ha ganado 26 veces la liga local.

"El mexicano Jorge Vergara, dueño de la empresa Omnilife y presidente de las Chivas de la Guadalajara, tiene previsto llegar al Perú la próxima semana y, desde redes sociales, aseguran que mantiene su interés de comprar Universitario", se lee en el medio.

El medio sudamericano sigue diciendo que Vergara sería el salvador de este equipo, ya que en estos momentos se encuentra en problemas económicos.

"En su primer intento de comprar Universitario, el multimillonario mexicano afirmó que deseaba implementar el modelo Chivas, de solo jugar con futbolistas peruanos; por ello, pensaba armar un equipazo y hasta sonaron nombres como el 'Chorri' Palacios, Jefferson Farfán, Óscar Ibáñez, entre otros. No obstante, Alfredo González, ex presidente del club, rechazó vender Universitario a Jorge Vergara, quien nunca ha sentido preocupación por la grave crisis económica y la millonaria deuda que arrastra el club estudiantil".

La nota recuperó una declaración de 2009 cuando Vergara aceptó que sí estaba en condiciones de ir por el conjunto Universitario.

"No me extraña que Universitario se encuentre en una inestabilidad económica porque, cuando hicimos una investigación en el 2005, con el objetivo de querer comprarlo, me enteré que no solo tenía problemas financieros, sino también una mala administración de sus dirigentes. La única vía para salir de este problema es que se vuelva una solida anónima. No hay otra salida", declaró Jorge Vergara en 2009.

Hoy, cuando la Administración de Universitario se debate en vender o concesionar sus activos principales, nuevamente aparece el nombre de Jorge Vergara en la órbita.

"¿Volverá a la carga por el club que tanto desea? ¿Cederá esta vez Universitario a la millonaria oferta del mexicano? La pelota, en la cancha de la U", concluyó la nota.