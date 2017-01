Almeyda externa que el título nadie lo puede prometer

Guadalajara

El título en Chivas es mucho más que una necesidad. Ganar la número 12 es una exigencia para el técnico que sea, ya sea Matías Almeyda o como se llame y ahora el timonel de las Chivas externó que no le teme a la responsabilidad, pero que el título nadie lo puede prometer, que todos los equipos trabajan por el mismo objetivo y que si es petición especial de Jorge Vergara, él mismo le dirá que la realidad es otra, lo primordial es estabilizar al equipo y después darle un valor mayor a sus canteranos, hoy todos los titulares valen arriba de cinco millones de dólares.

“En principio hay una cosa que no se puede dejar de lado, es una inversión. Cuánto costaba Cisneros, cinco millones, Zaldívar cuánto vale, Michael, cuánto vale. Agarré un equipo que estaba en un momento de dificultad, por dos fechas casi estaba en Segunda. Esos jugadores no valían nada y eran los peores de los peores de la historia, se ha hecho algo bueno, no sólo por resultados sino porque individualmente tienen una jerarquía que no tenían hace un año. Jorge puede decir todos los días que quiere ser campeón, pero yo le tengo que decir la realidad todos los días, como dueño va a decir que quiere ganar la copa de leche, la copa de esto y lo otro, pero sabe que hay un proceso, por eso me da la continuidad y me ha dado cinco años de contrato y si no llega éste será el otro, pero no puedo estar pendiente y decir estoy loco si no salgo campeón, Chivas dentro de un año, año y medio que Dios quiera esté yo para disfrutarlo, con jugadores de fuerzas básicas que valdrán el triple, eso es el proyecto, falta un campeonato, quiero ser el primero, necesito levantarla, me voy a quedar dos días seguidos en La Minerva cuando la gane, quién no va a querer ser campeón, todos lo deseamos, bueno hay un trabajo y va el proceso, tanto la afición como nosotros nos tenemos que armar de paciencia porque no se va a terminar este fin de semana. Tenemos que estar unidos y fuertes para eso”.

Almeyda señaló que Chivas no abusó del mercado de pases, que con Pizarro tienen más que suficiente, ya que la apuesta es ir y jugársela con la cantera; ahora el timonel no habló sobre el exceso de extranjeros que aunque es evidente es algo que está dentro del reglamento de la Liga MX.

“Nosotros tratamos de tener un equipo competitivo, que sea protagonista, nuestro mercado de pases es cortito, uno o dos jugadores, regresa algún jugador. El proyecto está marcado que creemos en toda la juventud que está viniendo de fuerzas básicas, esos jugadores que pueden ayudar, que hace seis meses a Chivas si los venían a comprar los comprabas por poco dinero y hoy se ha jerarquizado porque han rendido, han jugado, aprovechado los momentos. Los demás quipos siempre se van reforzando con mucha cantidad de jugadores. Habla de un campeonato competitivo. Escuchaba diferentes programas y Cruz Azul está obligado, Pumas, nosotros obligados. Todos trabajamos para ser campeón y será uno el campeón. Todos por lo menos en lo que respecta a Chivas ilusionados, arranca esta fiesta que cuando no arrancan los partidos se extraña, hemos hecho una buena preparación y contentos de que vamos a arrancar, sabiendo que estaremos en la lucha”.

¿Cómo ve a Pizarro a menos de una semana del arranque de la Liga?

“Creo que viene bien, viene puliendo las expectativas que se van a hacer reales en los 90 minutos cuando estén en juego los puntos. Va adaptándose bien, es un sistema de juego que Pachuca juega parecido y las exigencias son parecidas, respeto mucho a Diego (Alonso) y me gusta mucho cómo lo hacen, pero Rodolfo se está adaptando bien. Rodolfo no es el salvador nuestro, es un jugador más que lo tenemos que ayudar a rendir, pero si alguno va a pensar que Rodolfo va a meter cinco goles, no. Rodolfo va a ser un jugador más, y me gusta que ese granito diferente lo puede aportar el fin de semana y entre todos podamos hacer una montaña para ir al frente y ganar los partidos”.

Para finalizar, el Pelado le cerró la puerta a Omar Bravo y señaló que la única manera de regresar a Chivas es para hacerle un partido de despedida, pero como profesional ya no lo tiene considerado.

