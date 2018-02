Paciencia y salivita es lo único que se necesita: Vergara

Ciudad de México

Pese a que los resultados no son los esperados, Jorge Vergara defendió el proyecto que Chivas está llevando a cabo en este torneo y espera que los buenos dividendos lleguen pronto, al asegurar que lo que se necesita para remontar es “paciencia y salivita”.

“El proyecto deportivo de Chivas está planeado con bases sólidas. Confiamos en Matías Almeyda y no hay milagros, paciencia y salivita es lo único que se necesita para remontar, ya se verá en el próximo partido y, por experiencia, les puedo decir que no hay quien lo me lo niegue”; escribió el propietario del club Guadalajara en un tuit.

Chivas empató 1-1 contra Pachuca en la Jornada 8 del Clausura 2018, gracias a un gol de Oswaldo Alanís desde los 11 pasos, así como un fallo de Ángelo Sagal desde el manchón penal, con lo que el Rebaño llevó su acumulado a seis puntos, ubicándose en el decimosexto puesto de la tabla.