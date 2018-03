Almeyda sorprende al América, Chuy Godínez de titular

Guadalajara

A Matías Almeyda no le tiembla la mano para moverle a su alineación. Para recibir a las Águilas del América en el Clásico Nacional, el ‘Pelado’ sacó un as bajo la manga y mandó a la cancha a un juvenil, a José de Jesús Godínez, quien apenas va a disputar su segundo encuentro como titular en su carrera y quien va por su partido once en la Primera División.



El partido más importante del año las Chivas sorprenden al rival con un canterano, pero que sea joven no significa que es un improvisado.



Con Godínez el Rebaño gana a una torre en el balón detenido, además que es un jugador con personalidad, un nueve de área, que estará dentro de la caja y eso permitirá que Alan Pulido esté suelto y pueda salir del área para tener más contacto con la pelota.



Godínez es un jugador totalmente del gusto del ‘Pelado’, ya que lo debutó en mayo del año pasado en la visita a Aguascalientes y poco a poco le ha dado más responsabilidad, de hecho ya marcó gol en Primera, el torneo pasado a los Pumas desde fuera del área.



Godínez está teniendo mucho protagonismo y más ahora que va como titular ante los de Coapa. Un día inolvidable para un juvenil que tiene media vida defendiendo los colores del Rebaño y ahora lo ahora en Primera ante el más odiado rival.

