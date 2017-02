"Me falta esa última jugada, meter más goles" Chofis

Guadalajara

Javier Eduardo López es la alegría del vestidor rojiblanco. Hace unos meses grabaron un video cantando la de "Adiós Amor" de Cristian Nodal y hasta el técnico a todo gritos la cantaba. "Las canciones que pongo se las aprenden hasta los argentinos", dice Javier Eduardo, a quien le dicen La Chofis, por su parecido a una amiga suya que se llama Sofía.



'La Chofis' tiene 22 años de edad, tatuajes en las manos, una maleta negra que dice el 10, hambre de consolidarse en Primera División y un norteño. El dorsal 10 de las Chivas le gusta la música regional mexicana y apoya a Los de La C, una agrupación musical que empieza a dar sus primeros pasos en el mundo de la farándula.



'La Chofis' atiende a La Afición en un mano a mano previo a su primer Clásico Tapatío que jugará como titular en el Jalisco.



Javier Eduardo López nació en un barrio difícil de Torreón, pero desde niño sus cualidades futbolísticas lo llevaron a sobresalir del resto. Zurdo, rápido de mente y cintura, pronto fue llevado a Cecifut, la escuela de donde surgieron los Oribe Peralta, los Negro Medina, entre otros futbolistas. La Chofis llegó a los 15 a Chivas dejando atrás a su familia y sus amigos en Torreón.



¿Hace cinco años le hiciste un golazo al Atlas en la final de la Sub 17, qué recuerdas?

"Como algo inolvidable, ha sido uno de los mejores goles que he metido y más porque se lo hice al Atlas, uno de los rivales más odiados del club y nada es uno de los goles más inolvidables que hice al inicio de mi carrera".



¿Tardó en llegarte la oportunidad de jugar. En la Primera de Chivas?

"Siempre lo he dicho, había estado esperando esta oportunidad que me llegó en este momento y estoy muy agradecido con Almeyda. Está por demás decirlo pero Matías es un maestro para mí Matías".



¿El Profe Cruz, técnico del Atlas, afirmó que eres calidad de selección mexicana, qué dices al respecto?

"Sabemos bien que el Profesor Cruz es un gran entrenador, conocido, con gran trayectoria, para mí es un gusto que él diga eso eso de mí, le tengo mucho respeto y espero poder llegar muy pronto a la selección".



¿Hay personas que dicen que tienes sólo chispazos, qué decirles a esas personas?

"Sí, eso siempre llegarán críticas, pero no me interesan. Me intensa estar bien con el equipo, que esté al 100 por ciento. Sé que si estoy al 100 por ciento, llegaré a mi mejor nivel. Sé que me falta mucho por alcanzarlo, pero sé qué haciendo bien las cosas tendré un buen nivel. Las críticas ni me vienen, ni me van. Yo antes me fijaba en lo que decían de mí, pero no me importan las críticas ".



¿Como te imaginas el partido de este sábado?

"Con ansias, sé que será un partido importante. Donde la gente se acuerda mucho de lo que hagas, yo quisiera tener una tarde bonita, pero no importa, si no hago algo para el recuerdo. Hay que ganar y sacar los tres puntos. No sólo en los clásicos, puedes tener altas y bajas, pero me gustaría mañana tener un nivel alto, pero a lo largo de todos los partidos".



¿En qué porcentaje estás de tu nivel óptimo?

"Sé que me falta mucho para alcanzar mi nivel y algún día lo voy a alcanzar y ese día no estará muy lejos. Por ahí, sí juego bien, termino los partidos, pero me falta esa última jugada, me falta meter más goles, me refiero a eso. Como lo hacía antes en las juveniles, meter más goles y dar más asistencias. Eso me falta".



¿Qué te dice Almeyda cuando sales a la cancha?

"Que nunca baje, que no baje de la mitad de la cancha para abajo. Le interesa mucho que si la pierdo, cómo actuar para recuperar el balón, y ayudar. También tengo que ayudar a la defensiva. Eso le hace bien al equipo".

Pasión por el norteño

'La Chofis' es de los mejores seguidores del cantante de música Alfredo Olivas, quién es de los preferidos del público mexicano. De hecho la semana pasada Alfredo fue al entrenamiento a conocer a otros jugadores del Rebaño.



Le gusta tanto el género a la Chofis que está apoyando a un grupo nuevo que se llaman Los de la C, (Los de la Chofis), "son jóvenes como yo. Los estoy apoyando, hay que creer en el talento de los jóvenes y me gusta mucho que haya guitarra, acordeón, tuba. De Alfredito mi favorita es Seguramente y El Malo de Culiacán, siempre las ando tocando en el vestidor", comentó la Chofis al finalizar la entrevista.