Aquino o Elías, opciones de Almeyda para Chivas

Guadalajara

Matías Almeyda, entrenador de las Chivas, señaló que sólo le ha pedido a su dirigencia un refuerzo de cara al siguiente curso:

Un volante creativo o atacante nominal es lo que pretende el 'Pelado'; en el caso de atacantes de área, hay pocos que llenen el perfil o que sean mejores que Alan Pulido, el mejor jugador del Clausura 2017, o Ángel 'Chelito' Zaldívar, quien ya es titular indiscutible con los rojiblancos, así que la principal opción es un volante ofensivo, que juegue sobre la raya y que tenga gambeta.

Las opciones de mexicanos en estos lugares son muy pocas, pues la mayoría de los equipos tienen extranjeros en sus planteles.

La opción A es Javier Aquino, quien a sus 24 años de edad es la ilusión del dueño del Rebaño, Jorge Vergara y la petición del técnico Almeyda.

Con Aquino, el Rebaño ganaría profundidad por las dos bandas, aunque en el último curso Javier sólo participó en 12 juegos y en 11 fue titular. Con los felinos marcó y siempre fue un hombre clave en el esquema de Ricardo 'Tuca' Ferretti.

El estatus de Aquino, previo al Régimen de Transferencias de Cancún, es intransferible. No lo quieren negociar y ahí es donde debe entrar el arte de José Luis Higuera, CEO de Grupo Chivas Omnilife, porque la gente de Tigres lo quiere únicamente mediante el pago de la cláusula de rescisión de contrato.

ELÍAS HERNÁNDEZ, UNA VEZ MÁS EN LA MIRA

Hubo una época en el que Chivas iba al Draft "a ver", así, literalmente, y en esas fechas el discurso era "no nos venden a Elías Hernández", pues no lo vendían; en los últimos años pasó de Morelia a Pachuca, de Tuzos a Tigres, del norte del país a León, y en El Bajío no lo quieren vender.

En este curso, Elías marcó cinco goles con el conjunto Esmeralda, es de los más regulares y siempre es garantía cuando va de media cancha al frente.

Desequilibrio, tiene talento y sabe enlazarse con los delanteros; para él es fácil porque tiene como socio a Mauro Boselli, quien siempre sabe aprovechar un buen centro o una pelota filtrada.

Elías no se vende, ni se negocia, pero como andan las cosas entre Grupo Pachuca y Chivas, las posibilidades de que este volante de 29 años llegue a la institución de Verde Valle crecen.

El Rebaño busca un refuerzo top, de estos dos saldrá el nuevo jugador rojiblanco, pero todo dependerá de las negociaciones que se hagan en Cancún.