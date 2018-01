La 'Chofis' olvida si tocó el balón con la mano en gol de Chivas

Toluca

El volante Javier Eduardo López olvidó si en la jugada en la que logró el gol con el que Guadalajara rescató el empate ante Toluca tocó el balón con la mano, debido a que se enfocó en aprovechar la ocasión.

"Me preguntaban mis compañeros, pero sinceramente no me acuerdo, solo recuerdo que cuando me tira el pase 'Chapo' (Jesús Sánchez) salto y siento que me avientan de atrás...ya no supe, solo me concentré en meter el gol", detalló.

Por otra parte, señaló que cambió su forma de trabajar para mejorar su estado físico, aunado a que aprovechó el tiempo de descanso para enfocarse en este aspecto.

"No es de pretemporada, desde vacaciones solo fui un par de días a Torreón y estuve entrenando como tres semanas a parte con un preparador físico, que es el de 'Canelo' (Álvarez). Físicamente me siento bien, me costó trabajo en los arranques, pero me estoy acostumbrado", apuntó.

Mientras que el portero Rodolfo Cota destacó el esfuerzo colectivo que se realizó, factor que fue determinante para conseguir un punto en su debut.

"Matías Almeyda hizo énfasis en que no se nos podía tan rápido olvidar el jugar a la pelota, ese compromiso y actitud que hoy fue otro, eso fue un gran paso. Cambiar la actitud del equipo, todos corremos, eso se contagia y haciendo esas cosas que nos piden, seguramente haremos grandes juegos", sentenció.