“Siempre estuvimos con Alanís” Jaír Pereira

Los últimos ecos del tema de Oswaldo Alanís se están dando en Chivas y uno de los capitanes del Rebaño, Jaír Pereira, habló al respecto y señaló que jamás dejaron a Alanís, que no lo abandonaron a su suerte y que el grueso del plantel siempre se preocupó de su estabilidad.

“Lo de Oswaldo es que siempre estuvimos con él. En esa cuestión el grupo siempre lo estuvo arropando. Él puede participar con nosotros en el entrenamiento. Tener un tipo con Alanís que llega a sumar, siempre es muy bueno. A pesar de cómo estaban las cosas, no dejamos de apoyarlo, jamás lo hicimos a un lado. Ahora que tiene esa posibilidad, te deja más contento”.



Alanís agregó que está listo para ser titular el sábado ante Cruz Azul, Jaír no jugó en Toluca por problemas musculares, pero hoy declaró que está listo para la batalla de este fin de semana.

“La lesión ya la dejé atrás. Creo que desde la pretemporada pude participar. Ya no me ha molestado lo del pubis, he trabajo al parejo, me he exigido y he estado trabajando en lo físico, para levantar el nivel. En esa parte me siento bien y si Matías cree que debo estar dentro del campo, estoy en condiciones”.

