Zagueros chivas, olvidados por Osorio

Pese a que Chivas cuenta con cuatro elementos convocados por la selección nacional para el próximo juego contra Islandia, dentro del seno rojiblanco algunos elementos se sienten olvidados por el técnico Juan Carlos Osorio.

Jair Pereira, defensa central y capitán del chiverío, fue quien expresó su malestar luego de que de nueva cuenta no apareciera entre los convocados por el tricolor. El 'Comandante' de la zaga tapatía no tuvo empacho en señalar que es obvio que no es del agrado del timonel colombiano.

"Creo que esa pregunta no es para mí, trato de hacer las cosas bien. Me ha tocado vestir una vez la playera de México y es un gran orgullo, uno dentro de las cosas que desea aparte de salir campeón es representar a tu país. A lo mejor no alcanza, no ha llenado el ojo y no puedo hacer nada, simplemente seguir trabajando, enfocarme en Chivas, si algún día recibo la oportunidad seré el más feliz.

Así como defendió su caso, Pereira destacó a Jesús Sánchez y Edwin Hernández como dos de sus compañeros en defensa que también han sido "olvidados" por el tricolor.

"Son cosas que te pudiera contestar mejor el técnico. Ha pasado que son jugadores que no han tenido participación en Liga y no importaba, si eran del gusto de él iban. Simplemente la realidad. Tenemos tipos que han demostrado acá, 'Chapito' es uno de los mejores laterales, igual Edwin, no porque sea mi compañero, soy autocrítico y te das cuenta del talento. Pero si no eres del agrado del técnico te pueden hacer a un lado. Lo que piensa Jair es que tengo al mejor lateral derecho y al mejor lateral izquierdo del torneo", sentenció.

Tanto Pereira como 'Chapo' y 'Aris' son tres de los elementos inamovibles en el cuadro de Matías Almeyda, a pesar de ello no han podido llamar la atención de Juan Carlos Osorio.

