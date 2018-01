Pereira ha sufrido 14 lesiones y se ha perdido 47 partidos

Guadalajara

El liderazgo y conexión que tiene Jair Pereira Rodríguez con la gente es innegable. El gol al Atlas de último minuto, esa barrida ante Tigres, dejando el llanto eterno de los regios sobre la jugada sobre Sosa, la hidalguía y rebeldía ante el América.



Con la partida de Héctor Reynoso y la llegada de Jair Pereira en el Clausura 2014 era evidente que llegaba a Verde Valle un ídolo, un tipo que a los pocos meses de defender la rojiblanca se ganó a pulso el apodo que lo consagró con ese festejo in extremis contra el Atlas, el 'Comandante'.



Chivas es uno con Jair en la cancha, el problema es que en algún momento de su carrera Jair Pereira ha sufrido de fragilidad en los muslos, que lo han marginado de defender el escudo del Rebaño.



Los números son fríos y quedan para el análisis. Ya que desde que arribó al Rebaño, Jair ha sufrido catorce lesiones, de diferentes tipos, ya pasó por el quirófano y la del pasado martes es una nueva que lo tiene al margen del duelo del sábado cuando reciban a los Rayados de Monterrey.



Es cierto que desde que llegó Jair, la zaga ha tenido una subida de calidad, es un tipo que se mata por la rojiblanca, pero los números también son contundentes. Desde el 2014 que llegó procedente del Cruz Azul, Jair Pereira se ha perdido 47 partidos de Liga, más los de Copa, por lesiones.



El principal problema es el bíceps femoral derecho, después lesiones musculares en los isquiotiviales, además de una pubalgia que le aquejó desde el torneo pasado y le impidió debutar con el Rebaño ante el Toluca en el Estado de México.



Pereira sufre esta nueva lesión cuando Oswaldo Alanís no está en el mejor tono físico, además de que urge su regreso porque Marín y Salcido no se han visto tan sólidos en los primeros tres juegos del Rebaño, aunque las cuentas no son malas, un empate, un triunfo y una derrota, pero lo claro es que Chivas requiere en la cancha a Jair, el Rebaño muestra otra cara cuando el 'Comandante' levanta el muro en la zaga y protege a Cota.





Las lesiones de Jair Pereira



Abril 2014 - Lesión muscular grado dos en el bíceps femoral del muslo derecho. Tres semanas.



Mayo 2014 - Lesión muscular grado dos en el bíceps femoral del muslo derecho. Dos semanas.



Junio 2014 - Lesión muscular grado dos en el bíceps femoral del muslo derecho.



Agosto 2014 - Distensión en la cara posterior del muslo izquierdo. Dos semanas.



Octubre 2014 - Lesión muscular de primer grado en el muslo derecho.



Noviembre 2014 - Fatiga muscular en el muslo posterior izquierdo.



Mayo 2015 - Metatarsalgia del pie derecho. Una semana.



Junio 2015 - Ruptura de menisco lateral, nueve partidos de baja.



Octubre 2015 - Molestias musculares, cuatro partidos de baja.



Septiembre 2016 - Molestias musculares, siete partidos de baja.



Abril 2017 - Molestias en el recto femoral izquierdo, seis partidos de baja.



Septiembre 2017 - Pubitis y mucho dolor en la zona siete partidos de baja.



Enero 2018 - Pubitis, un partido de baja.



Enero 2018 - Sufre edema miofacial de 3 milímetros, un partido de baja.

