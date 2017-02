Chivas no apelará castigo a Pereira

Guadalajara

Esta tarde se anunció que Jair Pereira será castigado dos partidos por el codazo sobre el argentino Jonathan Fabbro.

Pereira le dio el golpe contundente al ex delantero de Boca Juniors y Cerro Porteño, lo dejó en tal mal estado que Fabbro ya fue operado, pues la nariz se le partió en seis pedazos.

La Comisión Disciplinaria informó que después de analizar los videos Jair se irá a la congeladora por dos encuentros.

“La Comisión Disciplinaria, informa que derivado del procedimiento de investigación que de oficio se inició respecto de los hechos en relación a la acción del jugador Jair Pereira Rodríguez por posible lesión del jugador Jonathan Fabbro del Club Jaguares, durante el partido entre los Clubes Jaguares de Chiapas vs. Guadalajara, correspondiente a la Jornada 8 del Torneo Clausura 2017 de la LIGA BBVA Bancomer MX”, así dice el comunicado oficial.

Además se agregó que de acuerdo al artículo 73 del reglamento de sanciones, Pereira tendrá que pagar una multa “causal: c) Conducta Violenta no vista por los Oficiales del Partido”.

Por su parte, José Luis Higuera, CEO de Chivas, pese a que no quiso dar declaraciones sobre la sanción a Pereira, señaló que no van a apelar el castigo sobre su capitán. Chivas no buscará tampoco la reducción del castigo, y dejarán que Pereira pague su pena ante Toluca y Tigres.

Por otra parte, se le preguntó a Higuera si estaban de acuerdo con los dos partidos de castigo, más allá de que no la van a apelar, se limitó a decir “no tengo ningún comentario”.

Estas nuevas funciones de Higuera, de cabildear las sanciones y buscar hablar con la comisión de arbitraje y la disciplinaria son nuevas, pues hasta hace unas semanas esa chamba era de Mariano Varela, a quien corrieron sin motivo aparente.

