“Yo estoy para respaldar, no para exigir”, Jair Pereira

Guadalajara

Fue un día especial para Jair Pereira, defensor de las Chivas del Guadalajara, y es que inauguró su primera barbería en la ciudad de Guadalajara por avenida La Paz, cercana a la zona de Chapultepec.

El local se llama Pereira Barber Shop y al corte del listón acompañaron al `Comandante´ Javier `Chofis´ López, Isaac Brizuela, el `Abuelo´ Basulto y Rodolfo Pizarro, quienes estuvieron apoyando a su compañero de equipo en esta aventura en el mundo de los negocios.

Jair Pereira se dio tiempo de hablar sobre la actualidad del Rebaño y sobre las palabras de Alan Pulido, quien señaló que falta gente de jerarquía en el equipo, Jair señaló que es cierto lo que dijo Pulido, pero que en este momento es menester apoyar a los jóvenes, no señalarlos por sus críticas.

“Uno siempre respeta los pensamientos de cada jugador. En lo personal creo que son cosas en lo que no tenemos que meternos, si bien son cosas de la gente de arriba, es un hecho de que no hemos tenido jugadores o refuerzos, como lo mencionaba Alan con mucha experiencia, es mucha juventud y tú lo sabes, Chivas se ha reforzado con gente joven y el 70 por ciento de todo el plantel es gente menor de 25 años, entonces esa es la realidad que vive el equipo, pero tenemos que afrontar las cosas como nos van, ahora me toca ser gente de experiencia, como a Alan que le toca ser gente de experiencia y tenemos que cumplir el rol que nos corresponde, enseñar a los jóvenes y ser compactos para pelear al tú por tú con quien sea. En ocasiones es válido comentar que no hay mucha gente con experiencia, tienen mucha calidad y eso no lo dudo, pero el día que ellos tengan 50 partidos tendrán gran experiencia, gracias a Dios tenemos un técnico como Almeyda quien se la juega por los chavos. Respeto lo que diga Alan y cada quien dice lo que piensa, sólo puedo decir que yo estoy más para respaldar, no para exigir”.

Sobre el partido del miércoles, Jair sentenció que es importante pasar de ronda ante el Seattle Sounders y que la clave será hacer un partido cercano a la perfección.

“Es el partido más importante que vamos a tener, el saber que vamos a enfrentar a un equipo como Seattle, me tocó verlo, pero aún no estaba disponible para jugar, se ve un equipo muy ordenado, bien trabajado, que cuenta con ciertas individualidades y es un partido que estamos esperando, un partido donde no nos podemos equivocar y donde tenemos que hacer un partido inteligente para llegar a la siguiente fase”.

Sobre sus lesiones que no lo han dejado en este semestre Jair agregó que está bien en el aspecto mental, porque cuando se pudiera pensar que estas molestias físicas lo tienen contra las cuerdas, él se encuentra listo para volver y dice que no se achica ante estas dificultades que le ha puesto la vida.

“Mentalmente más fuerte, tengo mis metas para este año y si bien me ha costado en este inicio de torneo, que apenas he jugado tres partidos y uno de Concacaf y la verdad es que muchas veces te puedes desilusionar o decaído, porque te ha pasado muchas veces y a lo largo del tiempo, vas madurando y que las cosas pasan por algo y que te sientes que seguir madurando. He intentado todo, me he disciplinado en mis descansos, en mi alimentación y desgraciadamente me ha venido pasando y sé que son rachas, he platicado con gente de experiencia, con `Chaco´ Giménez o Torrado que siempre está ahí para apoyar y ya estoy mejor, estoy disponible si Matías quiere jugar el miércoles, hice dobles turnos para estar bien físicamente y estar bien en piernas”.

GPE