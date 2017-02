“No te toca estar y te llega un bajón anímico” Brizuela

Guadalajara

El presente de Isaac Brizuela ha estado más cerca de la Copa que de la Liga. El Cone no ha podido encontrar esa regularidad que lo haga indiscutible en la Liga MX, como fue el semestre pasado, pero dice que pasó rápido del mal trago y que ahora piensa en recuperar el terreno perdido. Aunque, aceptó que sí le pegó anímicamente el no ser considerado como titular.

“Es normal también algunas bajas de juego a veces. Te comento que se sorprende uno, porque obviamente en pretemporada llegas con la ilusión de estar en el once titular, no te toca estar y por ahí pues viene a lo mejor un bajón anímico que te pega en todo: en lo futbolístico y en tu vida diaria. A veces es difícil asimilarlo, pero entre más rápido lo logres es mejor para uno. Y ahora que ya deje eso, me enfoco en el día con día, en lo poco que me hace falta que me ha comentado el entrenador, y en pelear el puesto titular”.

Ahora Brizuela dice que se enfoca en ver qué le falta para ganarse la confianza de Almeyda y ser titular ante Jaguares, pero antes sabe que tienen el compromiso en Cancún por la Copa MX.

“Al principio si es complicado porque en tu mente obviamente está el seguir aportando, estar en el once titular y los primeros partidos sí te pasan muchas cosas por la mente, por ahí cosas negativas, pero conforme pasan los días y conforme vas teniendo más minutos, vas dejando a un lado esos malos pensamientos, te vas enfocando en lo que es tu persona, en lo que es tu parte futbolística y ahorita estoy en ese aspecto, en tratar de seguir mejorando para volver al puesto titular”.

El único partido como titular del Cone en la Liga, fue ante el Atlas, lo hizo bien, pero al siguiente partido regresó a la banca, y él mismo reconoce que si salió desde el inicio fue porque Alan Pulido no estaba para los 90 minutos.

“No, fue una situación en el Clásico Tapatío que Alan venía cansado después de selección, me tocó iniciar y creo que lo hice bien, es lo que comentaba, el que suple al que no está, lo hace de buena manera y pues creo que estaba en su derecho que regresara a la titularidad porque todo el torneo lo venía haciendo, (me queda) simplemente respetar la decisión que se tomó y seguir aprovechando los minutos”.

A cerca de si debe jugar el que ande mejor o el que costó más caro, Brizuela responde: “Claro que sí, eso en todos lados es, el que ande mejor y creo que se ha respetado eso. Por ahí son posiciones que se pueden estar alternando tanto él como Chofis, Pulido, Zaldívar, es una ventaja que nos da que podemos jugar por ambos lados o por en medio y lo están haciendo bien”.

Brizuela en los últimos dos partidos jugó como volante ofensivo, casi extremo y señaló que le gusta desempeñarse en ese sitio de la cancha, aunque él no tiene inconveniente de jugar como lateral, siempre y cuando sea en bien del equipo. “Me gusta más obviamente en la parte ofensiva, por la banda es donde me gusta más, a veces se me ha tomado en cuenta de lateral pero es por situaciones del partido, ir abajo en el marcador y tener más hombres al frente, pero la posición donde siempre he jugado es donde más me gusta”.

AR