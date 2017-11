Sandoval será el único refuerzo de Chivas para el CL2018

Ciudad de México

A palabras del CEO de Chivas-Omnilife, José Luis Higuera, Guadalajara ya no hará movimientos en cuanto a salida de elementos y arribo de más jugadores. Es decir, con la incorporación de Gael Sandoval cierran las contrataciones y únicamente tendrán la baja de José Juan Vázquez, ahora jugador de Club Santos.

"No, la verdad que no (habrá lista de transferibles). No quiere deshacerse de gente (Almeyda) y con eso vamos a cerrar", expresó Higuera en entrevista para Mediotiempo.

Del tema del portero, una vez más el dirigente rojiblanco comentó que no van a desembolsar los casi nueve millones de dólares que desea Pachuca por la carta de Rodolfo Cota y apostarán a los elementos que tienen.

"No vamos a pagar ese monto de dinero y ni hablar, así pasó. Lo que venga (en lo deportivo) soy el menos indicado, son temas que maneja Matías".

¿Habrá alguna sorpresa?

"No, por ahora no".

Chivas regresará a los trabajos el 17 de diciembre y por la tarde de ese día viajarán a Cancún, donde comenzarán con sus trabajos de pretemporada. El siete de enero del 2018 tienen su primer compromiso en el campeonato al enfrentar a Toluca en la casa de los Diablos.