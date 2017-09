En Chivas no hay "campeonitis", aseguró el 'Gallo' Vázquez

Guadalajara

Aunque no conocía su significado hasta antes de llegar a Chivas, el mediocampista, José Juan Vázquez, descartó que Chivas se encuentre sufriendo de "campeonitis" cuando ya se ha ido casi medio torneo y aún no logran su primera victoria.

"Nunca la había escuchado ("campeonitis" ), es la primera vez. Me tocó la oportunidad de ser campeón y nunca la escuché, ahora sí lo escucho aquí, pero no lo creo, no vamos por eso".

Dos derrotas y cinco empates es el saldo del Rebaño en lo que va del Apertura 2017. La crisis aún está lejos para un equipo que en mayo pasado levantó su título número 12 de liga con Matías Almeyda en el banquillo.

"No es el momento (de hablar de crisis), así lo siento en la cancha, jugamos bien, no como antes, pero vamos a mejorar e iremos saliendo de esto", finalizó.

SRN