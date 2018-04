Galindo no jugó porque es mi yerno: Matías Almeyda

Guadalajara

Matías Almeyda, entrenador de las Chivas, fue claro cuando habló de la relación que tiene su hija Sofía con el jugador Benjamín Galindo Jr. y sentenció que jugó por sus condiciones futbolísticas, no por su cercanía con su hija, que nunca ha tenido favoritismo con ningún jugador.

"No soy una persona que vive ya en este siglo y tengo la mente abierta, en el sentido de que antiguamente se le elegían los novios a los hijos, no elijo el novio de mi hija. Solo quiero que sea feliz, después si está con Galindo, con Pedro, con Juan, lo elegí por cómo juega y no por ser novio de mi hija, así como no cobro cuando traigo un jugador, así como cuando voy a un draft y no me meto en lo económico, tampoco tengo algunas elecciones por favoritismo, si estuviera Basulto jugaba Basulto y no Galindo. Él no jugó porque es mi yerno. Viene en proceso de adaptación y le tocaba afrontar una responsabilidad, tuvo un error pero ojalá separar lo que es su vida personal con lo que es Chivas".

Se le preguntó si le dolió perder contra un equipo que salió a defender únicamente y sentenció que entiende a los jarochos, por su pelea por el descenso no pueden abrirse de capa y atacar, y que es una lección que hoy aprendieron.

"Por ahí también la situación de ellos la hemos vivido, se encontraron con el gol y trataron de cuidarlo. Es respetable. Nosotros insistimos y lo pudimos ganar tranquilamente, solo en el primer tiempo hubo tres manos a manos. Fallamos en definición y no hay lamentos, está terminado el torneo para nosotros, hay que seguir buscando sumar puntos y te deja una enseñanza todo esto".

¿Qué opina del castigo a Jair Pereira?

"Tuvimos que cambiar ayer, iba a jugar Salcido. Al enterarnos de la noticia, que nos llamó la atención que de todos los equipos de Concacaf a los únicos que les aplicaron este tipo de reglamentos fue para con nosotros, si vemos cada partido hay un montón de acciones iguales, la acción de Jair arranca con otro tipo de jugadores y realmente nos resultó raro todo esto. Ojalá que el martes no nos sorprendan respecto al arbitraje deseamos que sea imparcial".