Paco Gabriel, contra Osorio por no llamar a nadie de Chivas

Guadalajara

El anuncio de la lista que se fue al Mundial dolió mucho en el interior de Chivas y es que se esperaba que dos jugadores estuvieran en el combo nacional de Juan Carlos Osorio y el director deportivo del Rebaño, Paco Gabriel de Anda señaló que le parece increíble que no hayan llevado a sus dos jugadores.

“Que me perdone el señor Osorio no estoy de acuerdo, lo digo así tal cual pero seguro al señor Osorio le vale un cacahuate lo que opine, me parece increíble que no estén Cota y Pizarro. Deseo que México sea campeón del mundo, pero me parece increíble que no estén Cota ni Rodolfo Pizarro, con todo respeto”.

¿Cuándo hablaste con Pizarro qué te dijo?

“Está triste, hablé con él y está muy dolido, a mí me tocó un mes antes de una copa del mundo quedar fuera y en el caso de Pizarro era inminente que debía ir”.

PAGARÁN LAS PRIMAS ANTES DEL COMIENZO

Para concluir, Gabriel de Anda sentenció que hay acuerdo con los jugadores y que ya les van a pagar lo que les deben por ganar el doblete a Morelia y a Tigres y que esperan pagar antes de la última semana de julio.

“Lo dije terminando la Concachampions, hay un compromiso para pagar antes de que inicie el torneo, los jugadores y el staff eso ahí está y espero sea un tema que no vuelva a suceder en ningún sentido, fue desgastarte para ambas partes y triste. Hay ese compromiso que antes que inicie el torneo se liquide. Ellos ya buscaron a la liga para resolverlo, te diría que está contemplado que cuando inicie el torneo ya no haya ningún adeudo”.

