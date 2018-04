Se les pagará el total de la deuda antes del próximo torneo: Gabriel de Anda

Guadalajara

La directiva de Chivas rompió el silencio después de una semana frenética y convulsa. Los jugadores del Rebaño siguen en rebeldía por la ausencia de pagos en las primas por los títulos, de entrada no entran esta tarde para el juego contra León, y Paco Gabriel de Anda, director deportivo del cuadro tapatío, fue claro al decir que les pagarán el total de la deuda a finales de junio.

“Problemática no es, es trabajo, está claro que hay una molestia, un adeudo, se tiene que pagar, es lo que conozco, sabía lo que significa la dirección deportiva, sí puedo decir que se va a resolver cuanto a antes. Yo ya hablé con ellos, y lo hice claramente, no hay temor, somos responsables de nuestros actos, esta fecha en particular involucra a la asociación, hay claridad, se le dijo a los capitanes cuál era la intención, se reiniciaron los pagos, se hizo, y se seguirá haciendo".

Es tanta la rebeldía que no van a concentrar en el hotel que se encuentra en la zona de la Expo Guadalajara y De Anda señaló que por el momento aceptan estas situaciones, pero hay que asumir responsabilidades.

“Fue una semana atípica, ayer no hubo entrenamiento, no sucede eso en una semana normal, hoy no concentran, y cada quien asume responsabilidades, la idea es que de aquí nos vayamos todos al estadio".

Sobre la mentada de madre de Rodolfo Pizarro al América en los festejos de La Minerva, Paco Gabriel señaló que no fue lo más prudente que pudo hacer su jugador.

"Es reprobable, yo entiendo la parte de la euforia, el momento, pero no lo comparto y no lo apruebo, las cosas se salen de contexto, es un momento desafortunado, en un entorno en el que se pueden cometer ciertas imprudencias".

Por cierto, Pizzarro ya se disculpó con la gente del América por la mentada de madre en La Minerva.